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Вендетта по-крымски: поджог авто обидчика, но ошибся. Случай в Симферопольском районе
Фото: ВК

Вендетта по-крымски: поджог авто обидчика, но ошибся. Случай в Симферопольском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 18:30 07.04.2021

Сотрудники полиции задержали мужчину совершившего поджог автомобиля в Симферопольском районе.

В дежурную часть полиции Симферопольского района поступило сообщение от жителя с. Новоселовка по факту возгорания его автомобиля. Прибыв по адресу, указанном в сообщении, полицейские осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей. В результате была получена информация о недавно произошедшем конфликте между двумя мужчинами, однако к потерпевшему это ни каким образом не относилось.

При проведении проверки сотрудники полиции обратили внимание, что поврежденный автомобиль — такого же цвета и такой же марки, как у одного из участников недавнего конфликта. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность и место проживания второго участника ссоры, которым оказался житель Симферополя, — рассказали в МВД по РК.

В ходе следственных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Мужчина признался в поджоге автомобиля, а также пояснил, что он перепутал машины и хотел поджечь автомобиль своего неприятеля, с которым ранее конфликтовал.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Вендетта по-крымски: поджог авто обидчика, но ошибся. Случай в Симферопольском районе

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