Вербное воскресенье: поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова

Сегодня Церковь вспоминает вход Господень в Иерусалим, где народ встречал Иисуса Христа как царя. Однако уже совсем скоро те же люди потребуют Его казни.

По словам нашего Патриарха, Господь оставляет человеку свободу выбора, и если мы следуем Ему, то достигаем самой высокой цели жизни. Сегодняшний праздник помогает понять, в чем ее смысл.

В Вербное воскресенье многие верующие придут в храмы, чтобы освятить веточки вербы, символизирующие пальмовые ветви, которыми народ в этот день устилал путь Христу.

Уже чувствуется приближение Пасхи, но впереди – Страстная неделя, время самого строгого поста. Желаю всем достойно провести эту неделю и с духовной радостью встретить великий праздник Воскресения Господня! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым