Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Вербное воскресенье: поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова
Новости Республики
Вербное воскресенье: поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Вербное воскресенье: поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:14 13.04.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Вербным воскресеньем – праздником Входа Господня в Иерусалим.

Поздравляю православных христиан с Вербным воскресеньем!

Сегодня Церковь вспоминает вход Господень в Иерусалим, где народ встречал Иисуса Христа как царя. Однако уже совсем скоро те же люди потребуют Его казни.

По словам нашего Патриарха, Господь оставляет человеку свободу выбора, и если мы следуем Ему, то достигаем самой высокой цели жизни. Сегодняшний праздник помогает понять, в чем ее смысл.

В Вербное воскресенье многие верующие придут в храмы, чтобы освятить веточки вербы, символизирующие пальмовые ветви, которыми народ в этот день устилал путь Христу.

Уже чувствуется приближение Пасхи, но впереди – Страстная неделя, время самого строгого поста. Желаю всем достойно провести эту неделю и с духовной радостью встретить великий праздник Воскресения Господня! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Налоговая служба Севастополя: подтвердить постановку на налоговый учет станет еще проще
голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x