Веревка, скотч, нож, пакеты для мусора: школьники... пытались убить школьницу. Приговор Бахчисарайского суда

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении юноши, пытавшегося убить школьницу. 19-летнему подсудимому суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Вопиющий случай произошел 1 февраля 2022 года. Подсудимый, на тот момент учащийся 9-го класса одной из школ Бахчисарайского района, совместно с 13-летнем приятелем, заранее договорившись, задумали совершить убийство своей малолетней знакомой, учащейся той же школы. Мотивом такого дикого деяния со стороны одного из учеников стала боязнь привлечения к ответственности за распространение фейковых фото в отношении девочки, а со стороны другого – неразделенная симпатия. Школьники в целях использования в качестве орудий совершения преступления и сокрытия трупа приготовили веревку, скотч, нож и полиэтиленовые пакеты для мусора. Находясь на территории школы, подростки проследовали в заброшенное помещение, находящееся во дворе школы, вместе с девочкой, где стали ее душить приготовленной веревкой. Потерпевшая потеряла сознание. Однако, смерть девочки не наступила по независящим от школьников обстоятельствам, малолетних преступников спугнуло появление ученика этой же школы, — сообщили в детали дела в пресс-службе суда.

В судебном заседании подсудимый вину не признал и в судебном заседании отказался давать показания.

Суд, на основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, пришел к выводу о виновности подсудимого и правильности квалификации его действий по ч.3 ст. 30, ч.2 п.п. «в, ж» ст.105 УК РФ – умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Кроме этого в соответствии с ч.1 ст.104 УК РФ и ч.2 ст. 99 УК РФ наряду с наказанием подсудимому назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Гражданский иск матери потерпевшей девочки удовлетворен в размере 500 тыс. рублей в счет возмещения компенсации морального вреда

Подельник подсудимого избежал уголовного наказания, поскольку на момент совершения преступления являлся лицом, не достигшим в соответствии с положениями ч. 1 и ч. 2 ст. 20 УК РФ возраста привлечения к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

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