Верхняя одежда на все случаи жизни: мужские пуховики — как выбрать

Ещё совсем недавно такая верхняя одежда как пуховики считалась исключительно одеждой для жизни «вне офиса». Тем более, когда речь шла о мужском гардеробе. Те, кто носил деловые костюмы, классическую обувь, должен был поддерживать определённый бизнес-статус и т.д. относились к ним прохладно, отдавая предпочтение пальто, плащам и т.д. Но на день сегодняшний ситуация изменилась кардинально. Дизайнеры, стилисты и производители такой одежды будто сговорились и… вывели её на «передовую» — нынче мужские пуховики, благодаря множеству стилевых вариантов, превратились в верхнюю одежду буквально на все случаи жизни. Как говорится — «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Правда, богатство ассортимента добавило и проблем — выбор сделать непросто. Впрочем, говорят знатоки, есть некоторые факты о пуховиках, знание которых поможет выбрать ту самую модель.

Мужские пуховики — что нужно знать

Пусть будет с пухом

По сути, пуховик — это стёганая куртка. Но! Качественная одежда такого рода определяется одним крайне важным моментом — наполнителем. У добротных пуховиков — это чаще всего пух или перо. В первом случае цена изделия, как правило, выше, чем во втором. Но и греть в холода «пуховой пуховик» будет лучше, да и прослужит скорее всего дольше. При этом важен и так называемый коэффициент упругости пуха. Диапазон: от 400 дюймов на унцию до 750+ — чем выше, тем теплее будет куртка.

Что с синтетикой? В последнее время производители также её используют в качестве наполнителя. Уступает ли она пуху? Качество материала здесь во главе угла. Также стоит знать, что если уж делаете выбор в пользу пуховика с синтетическим наполнителем, то отдавайте предпочтение изделию от производителя с репутацией. Хотя этим правилом стоит руководствоваться и в случае приобретении пуховика «на пухе». Дело в том, что наполнители для такого рода курток должны быть специальным образом подготовлены — пух должен быть обработан, иначе во время эксплуатации появится довольно неприятный «аромат». Надо ли говорить, что компании, выпускающие «ширпортеб», акцент в своём производстве на таких «мелочах» делают крайне редко?

Воздуха!

Ещё один момент, от которого напрямую зависит качество мужского пуховика — есть ли в куртке «воздушная подушка». Суть в том, что в каждой «камере», в которой зашит пух, должен быть и воздух. От этого момента зависит главное: способность пуховика сохранять тепло. Воздуха нет — увы, но пуховик вовсе не пуховик, воздух есть — куртка будет беречь своего владельца в мороз.

Синтетика, однако…



Ценителей всего натурального разочаруем: внешняя отделка хорошего пуховика — это синтетические материалы. Водонепроницаемые. Потому как любой самый качественный пух теряет все свои свойства при намокании. Потому идеальная стёганая пуховая куртка сверху — это 60% хлопка и 40% нейлона, где последний выполняет всю работу по защите хозяина пуховика от ветра, дождя,снега.

Впрочем, стоит отметить, что пуховики, созданные на 100% из хлопка, также есть. Но! Приобретая такие стоит убедиться, что материал обработан с помощью спецтехнологий.

Мужские пуховики — и то модно, и это

Сегодня в когорте мужских пуховиков — множество моделей. И особенность в том, что все вариации курток — на гребне модной волны. На какие точно стоит обратить внимание? Однозначно, дают рекомендации специалисты интернет-магазина «Стокманн», будут уместными в гардеробе: короткие демисезонные варианты, удлинённые модели, оверсайз, с капюшоном, с меховой отделкой, классические куртки-парки.

Мужские пуховики — цена вопроса

Рекомендация напоследок: если «гонитесь» за качеством, то мужские пуховики — вещь, которую стоит покупать в специализированных магазинах, реализующих брендовые вещи. Только так можно быть уверенным в добротности изделия.

Ведущие модные бренды используют для пошива своих изделий прочные, непромокаемые, легко очищаемые ткани, инновационные лёгкие утеплители, натуральный пух и перо, которые в комплексе обеспечивают высокие теплосберегающие и ветрозащитные свойства одежды без «парникового эффекта» внутри, — говорят в «Стокманн».

Такой подход обеспечивает долгий срок «эксплуатации» пуховиков, что окупает их стоимость с лихвой. А может ли хороший пуховик быть совсем уж дешёвым? Увы, но откровенно низкая стоимость — показатель того, что с курткой «что-то не то». Соотношение «цена-качество» здесь всё-таки стоит во главе угла, если, конечно, говорим о вещах от производителей с репутацией.

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