Верховная рада Украины создала комиссию, которая разберется, почему в 2014-м «оторвался» Крым

Верховная рада Украины создает следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году, передает ТАСС . За создание такой комиссии проголосовали 229 парламентариев при 226 необходимых.

Основными задачами организации станут проверка сведений о фактах и лицах, способствовавших «временной оккупации Автономной Республики Крым», а также проверка хода расследования в отношении лиц, способствовавших этому. Комиссия намерена собрать информацию и получить объяснения от граждан, предприятий, органов и должностных лиц – участников и очевидцев событий 2014 года. Она будет работать в течение года с момента создания и представит отчет о работе в Верховной раде.

Инициатором создания «следственной комиссии» стала депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» (экс-крымчанка) Елизавета Богуцкая. Главой комиссии избран ее коллега по фракции Игорь Копытин.

В чем именно хотят разобраться украинские парламентарии? С 2014-м все ясно. Крымчане сказали, «нам не по пути с майданом» и «сделали ручкой» Киеву. Референдум лишь подтвердил эти настроения. Позиция украинских властей за эти годы не изменилась: «оккупация», «захват», «верните Крым». Какие новые факты должна расследовать «следственная комиссия»? Создать новые «черные списки», изобличить крымчан в единодушии на пути домой, в Россию? Не удивительно, что в Крыму на такое решение Верховной рады отреагировали «так себе».

Не там ищете! По мнению Главы РК Сергея Аксёнова, украинские парламентарии должны назвать имена организаторов и исполнителей государственного переворота 2014 года на Украине, чтобы установить причины «потери Крыма«.

На самом деле причины, которые повлекли «потерю Крыма», на Украине давно и хорошо известны. Точнее, причина одна — государственный переворот в Киеве в 2014 году. Так что, если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну, — заявил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что «это и действующие украинские политики, и их зарубежные подельники, которые также хорошо известны».

Но этого при нынешнем оккупационном режиме, конечно, не будет. У комиссии другие цели: пропаганда и сведение счетов с политическими противниками внутри страны, — отметил Аксёнов.

Вот и депутат Госдумы VII созыва, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о готовности оказать помощь украинским властям «в их стремлении понять, почему полуостров воссоединился с Россией».

Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках — как на русском, так и на украинском, — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, спустя 8 лет в Верховной раде Украины все-таки задались вопросом, что же явилось причиной проведения референдума в Крыму.

Это позитивный сдвиг хотя бы потому, что есть намек на признание очевидных вещей — референдум прошел и для этого была причина. Заключается эта причина в том, что кровавые события на майдане 2013-2014 годов привели к госперевороту, с которым не согласны были крымчане. Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум, — отметила Наталья Поклонская.

Понятно, что мнение Аксёнова и Поклонской украинские депутаты в упор не видят. Интересно другое, будут ли в итогах их «расследования» хоть крупицы правды?

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