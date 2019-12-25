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Верховный суд Крыма оставил под арестом несостоявшегося террориста из Сакского района
На фото из ВК: Олег Приходько, еще на свободе

Верховный суд Крыма оставил под арестом несостоявшегося террориста из Сакского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 25.12.2019

Верховный суд Крыма в среду отклонил жалобу защиты жителя Сакского района Олега Приходько, которого обвиняют в подготовке взрыва в одном из административных зданий. Несостоявшийся террорист останется под стражей до 10 февраля 2020 года.

Состоялось рассмотрение нашей апелляционной жалобы на постановление Киевского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Приходько Олегу Аркадьевичу. Решение суда осталось в силе. Верховный суд отказал в удовлетворении нашей жалобы. То есть Олег Аркадьевич останется под стражей до 10 февраля 2020 года, —  сообщил ТАСС адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

Он отметил, что на время оглашения постановления суд допустил присутствие в зале родственников Приходько.

Суд допустил дочку Олега Аркадьевича и супругу. Он вместе со мной участвовал в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи, мы в следственном изоляторе с ним работали, — рассказал адвокат, уточнив, что Приходько находится в СИЗО города Симферополя.

Задержали Приходько 10 октября. В тот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал 61-летнего крымчанина до 10 декабря. Следствие просило арестовать его, поскольку у него есть украинский паспорт, и он может скрыться. 6 декабря суд продлил арест до 10 февраля 2020 года.

В принадлежащем Приходько гараже правоохранители обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы, запал. Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Приходько вину не признает. По его словам, в гараже была обустроена мастерская по производству кованых решеток. Адвокат считает, что взрывчатые вещества его подзащитному могли подбросить.

Подробнее об этом деле – в нашей подборке: ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ.

Верховный суд Крыма оставил под арестом несостоявшегося террориста из Сакского района

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