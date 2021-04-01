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Верховный суд отказался отменять масочный режим
Фото: Engin_Akyurt,

Верховный суд отказался отменять масочный режим

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:19 01.04.2021

Верховный суд отказал в удовлетворении иска общественной организации «Лига защитников пациентов», требовавшей отменить в России масочный режим, передает РИА Новости.

В удовлетворении исковых требований отказать, — заявила судья Анна Назарова.

Коллективный иск подали почти полторы тысячи человек из разных регионов страны. Представитель истцов Александр Саверский так объяснил позицию своих доверителей: маски оказывают негативный эффект на людей, страдающих астмой, когнитивными расстройствами, а также тех, кто перенес какие-либо операции на лице. Он добавил, что подобная мера не позволяет глухим людям читать по губам.

Маски создают ложное чувство безопасности и устанавливают «медицинскую диктатуру», — говорилось в исковом заявлении.

Во время слушаний по делу ответчик со стороны Роспотребнадзора сообщил, что норма издана в рамках полномочий главного санитарного врача. Позицию ведомства поддержала Генпрокуратура, представитель которой просил суд оставить в силе масочный режим.

В итоге Верховный суд не удовлетворил требования истцов. Суд также не нашел оснований удовлетворить другие их требования — об отмене социальной дистанции, ношении перчаток и использовании антисептиков.

Верховный суд отказался отменять масочный режим

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