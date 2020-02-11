Верховный суд Республики Крым освободил учредителя сафари-парка «Тайган»

Верховный суд Республики Крым отменил решение Белогорского районного суда об аресте владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.

Освободить из-под стражи в зале суда немедленно, — объявил судья.

Мера пресечения Олегу Зубкову заменена на «ограничение определенных действий». Судебное заседание длилось свыше 4 часов. Все это время под зданием суда стояли десятки людей – сторонники «хозяина «Тайгана». Также оттуда велась онлайн-трансляция (стрим).

Ранее Белогорский районный суд заключил Зубкова под стражу 3 февраля. Соответствующее решение было принято в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения – «подписка о невыезде и надлежащее поведение». Отметим, что об изменении меры пресечения владельцу парка львов ходатайствовал и Глава РК Сергей Аксёнов.

ДОПОЛНЕНО: Что именно разрешено и запрещено теперь Олегу Зубкову.

Согласно решению Верховного суда Республики Крым, «запрет определенных действий» в отношении Олега Зубкова заключается в:

— обязанности своевременно и самостоятельно являться по вызову в суд;

— запрете выходить с 22:00 до 6:00 за пределы жилого помещения на срок до 3 апреля;

— запрете общения с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.

Сам «хозяин «Тайгана», его адвокаты и сторонники должны быть довольны. Ведь подсудимый просил о малом – изменении меры пресечения на любую, не связанную с заключением под стражу.

А вот о чем говорил Олег Зубков в суде.