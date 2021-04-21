Верховный суд РФ назвал условия, при которых обязательную долю в наследстве могут уменьшить

Споры о наследстве юристы, отмечает «Российская газета» , по праву считают одними из самых сложных, долгих и дорогих. И даже если при жизни человек оформил завещание правильно и точно по закону, это еще не означает, что у наследников со временем не возникнут вопросы, а то и судебные тяжбы.

Один из таких острых вопросов в судебных спорах о наследстве — обязательная доля. Такая доля выделяется человеку вне зависимости от того, что по завещанию оставлено наследникам. Но это при условии, что у наследодателя при жизни были близкие люди, которых он содержал. Таким людям будет положена так называемая обязательная доля вне зависимости от того, кому отписано наследство. Но вот с этой обязательной долей и возможны проблемы, которые растолковал Верховный суд, когда пересмотрел одно такое спорное дело.

Наше наследственное право описывает несколько случаев, когда независимо от завещания в наследстве предполагается выделение обязательной доли наследникам первой очереди.

А так как ситуации с обязательной долей всегда болезненные и спорные, Верховный суд РФ разъяснил своим коллегам и гражданам, на что надо обращать внимание суду при выделении обязательной доли и в каких случаях такую долю можно уменьшить.

Наша история началась в Москве. Здесь в трехкомнатной квартире проживали и были прописаны муж с женой. Будучи человеком аккуратным, мужчина еще при жизни составил у нотариуса завещание, в котором указал, что все нажитое имущество он оставляет жене. Через пять лет после этого мужчина умер. Судя по завещанию, в состав наследства вошли московская квартира, дача (загородный участок с домом) и еще один пустой участок.

Вдова в положенный срок подала заявление о принятии наследства. А буквально на следующий день точно такое же заявление нотариусу принесла еще одна женщина — дочь от предыдущего брака умершего. Она претендовала на обязательную долю в наследстве, в том числе и в трехкомнатной квартире.

Вдова с требованиями дочери от первого брака не согласилась и обратилась в суд. В своем исковом заявлении она попросила уменьшить долю дочери умершего мужа в наследовании дома и участка, а в доле на квартиру — совсем отказать.

Свои требования истица объяснила так. Вдова заявила, что московская квартира — это ее единственное место проживания. Кроме нее в этой квартире живут и прописаны ее дочь с семьей. А дочь супруга от предыдущего брака, претендующая на нее, при жизни наследодателя никогда не пользовалась этой квартирой. Более того, дочь от первого брака ее мужа вообще не жила в Москве, а постоянно проживала в Свердловской области. Там у нее в собственности большой благоустроенный дом площадью 265 кв. м, который больше, чем столичная квартира, часть из которой она просит отдать ей. Вдова добавила — имущество ответчице, по сути, не нужно, так как она собиралась продать унаследованные доли в квартире посторонним людям.

Слушали дело в Перовском суде столицы. И первая инстанция вдове отказала в ее требованиях. Районный суд не нашел оснований для уменьшения размера обязательной доли. Суд сослался в своем решении на статью 1149 Гражданского кодекса. Райсуд заявил — на момент открытия наследства дочь от первого брака не была трудоспособна, а значит, ее обязательная доля не может быть уменьшена. Апелляция — Московский городской суд — с таким решением коллег согласилась.

Проигравшая оба суда вдова обратилась в Верховный суд РФ. Там спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам . И вот что она заявила после изучения материалов дела.

Верховный суд напомнил про статью Гражданского кодекса 1149, которую упомянул районный суд. Высокий суд заявил, что его коллеги должны были посмотреть на фактические обстоятельства дела, изучить возможность передачи наследнику по завещанию спорного имущества и исходить из оценки имущественного положения наследников в целом. Именно такая возможность указана в пункте 4 статьи 1149 ГК. Районный суд упомянул лишь первый пункт этой статьи, а Верховный — последний.

В частности, в последнем пункте статьи говорится следующее. Если передача обязательной доли приведет к тому, что наследник по завещанию не получит имущество, которым наследник обязательной доли не пользовался, а тот, напротив, жил в спорной квартире или доме или же использовал спорное имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т. д.), то суд может учесть имущественное положение сторон. И вполне отказать в присуждении обязательной доли полностью или же уменьшить ее размер.

Также Верховный суд подчеркнул важное обстоятельство для претендующего на уменьшение обязательной доли: нетрудоспособность ответчика — это не безусловное основание для отказа в иске наследнику, его надо было оценить наряду со всеми остальными доказательствами по делу, которые характеризуют имущественное положение сторон. Например, достаток ответчицы или состояние здоровья заявительницы, которая, как и ответчица, тоже пенсионного возраста и инвалид II группы.

В результате Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Источник: «Российская газета»