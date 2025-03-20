Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Верховный суд: доли несовершеннолетних детей в праве на жилье не мешают продать его при банкротстве﻿
Новости Республики
Верховный суд: доли несовершеннолетних детей в праве на жилье не мешают продать его при банкротстве﻿
источник фото: pxhere.com

Верховный суд: доли несовершеннолетних детей в праве на жилье не мешают продать его при банкротстве﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:54 20.03.2025

Должник оспаривал продажу ипотечной квартиры. Среди прочего он ссылался на то, что ее собственниками также были 2 его несовершеннолетних ребенка. Первая инстанция и апелляция отказали. Кассация сочла незаконной реализацию на торгах детских долей и направила спор на новое рассмотрение.

По мнению ВС РФ, доли несовершеннолетних детей в праве собственности на квартиру не мешают продать ее как единый объект. Наличие таких долей можно учесть при распределении денег, которые останутся после погашения требования залогового кредитора. Ранее Верховный суд уже соглашался с аналогичным выводом.

Узнайте больше:  Важно: образована комиссия ГосСовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей

Это не касается ситуаций, когда доли выделены в натуре.

ВС РФ оставил в силе акты первой и апелляционной инстанций.

Документ: Определение ВС РФ от 12.02.2025 N 307-ЭС24-19017

Источник: КонсультантПлюс 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Нотариальная палата Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x