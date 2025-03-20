Верховный суд: доли несовершеннолетних детей в праве на жилье не мешают продать его при банкротстве﻿

Должник оспаривал продажу ипотечной квартиры. Среди прочего он ссылался на то, что ее собственниками также были 2 его несовершеннолетних ребенка. Первая инстанция и апелляция отказали. Кассация сочла незаконной реализацию на торгах детских долей и направила спор на новое рассмотрение.

По мнению ВС РФ, доли несовершеннолетних детей в праве собственности на квартиру не мешают продать ее как единый объект. Наличие таких долей можно учесть при распределении денег, которые останутся после погашения требования залогового кредитора. Ранее Верховный суд уже соглашался с аналогичным выводом.

Это не касается ситуаций, когда доли выделены в натуре.

ВС РФ оставил в силе акты первой и апелляционной инстанций.

Документ: Определение ВС РФ от 12.02.2025 N 307-ЭС24-19017

Источник: КонсультантПлюс