Верховный суд: как можно заставить собственника продать свою часть жилья﻿

Проблемы жильцов квартир, которые поделены на доли, уже давно стали крайне актуальными и заняли свое и не маленькое место в судах страны. Один из самых острых вопросов — проблема собственников крохотных долей, на которых жить не получится. Один из подобных споров дошел до Верховного суда РФ.

Иногда в единственную помеху тому, чтобы стать полноправным собственником квартиры, превращается какой-нибудь дальний родственник, получивший в дар или по завещанию незначительную долю жилья. Чаще всего на то, чтобы поселиться на спорной жилплощади, такие совладельцы не претендуют, и даже готовы продать свою часть квартиры, но обычно по завышенной стоимости. Возможно ли в принудительном порядке выкупить такую долю, объяснил ВС.

Главе семьи из Чебоксар принадлежали 4/9 доли в «трешке», его жена владела 1/3 квартиры, а дочь — 1/9 частью жилплощади. Оставшаяся доля (1/9) по наследству от матери досталась родственнице. Та в квартире никогда не жила, за коммунальные услуги не платила и даже предложила родственникам выкупить ее долю за 373 500 рублей, предупредив, что в случае отказа пойдет в суд. Семья же оценила рыночную стоимость 1/9 квартиры в 187 000 рублей, а когда родственница отказалась продавать свою часть жилья за эту сумму, сами обратились в райсуд. Спор заметил портал Право.ru.

В суде семья требовала взыскать с них в пользу родственницы те самые 187 000 рублей, прекратить ее право собственности на долю жилплощади и признать каждого из них владельцем своей доли квартиры. Мотивировали они это тем, что выделить долю родственницы в натуре — невозможно, ни одна из комнат в «трешке» не совпадает по площади с принадлежащими ей метрами, а получать компенсацию та отказывается.