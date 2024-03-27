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Верховный Суд оставил без изменений приговор женщине, виновной в хищении более 150 млн. рублей
Фото: ВК, Верховный Суд РК

Верховный Суд Крыма оставил без изменений приговор женщине, виновной в хищении более 150 млн. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:49 27.03.2024

Верховный Суд Крыма рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы региона. Ранее приговором Ялтинского городского суда она была признана виновной в совершении 36 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 35, ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией и содержание притонов для занятия проституцией в составе организованной группы).

Установлено, что на протяжении 4 лет под предлогами строительства многоквартирных домов и проведения ремонта зданий, для дальнейшего открытия кафе и ночных клубов, а также сообщая ложные сведения о необходимости вложения денежных средств в аренду гостиничных номеров осужденная получала от граждан денежные средства. Не выполнив взятые на себя обязательства, женщина похитила у 36 потерпевших более 150 млн. рублей.

Кроме того, злоумышленница организовала занятие проституцией, наняв на работу нескольких девушек для оказания ими платных интимных услуг, предоставляла им заказы, контролировала их деятельность, вела денежный расчет, — напомнили в суде.

Суд приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С таким приговором она не согласилась и обжаловала его в суд апелляционной инстанции, который не нашел оснований для изменения приговора, оставив назначенное наказание без изменений.

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