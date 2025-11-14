Прямо сейчас:
Верховный суд напомнил срок давности для признания долга общим обязательством супругов﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:55 14.11.2025

Кредитор просил суд признать долг общим обязательством супругов. Гражданин-банкрот заявил о пропуске срока исковой давности. Три инстанции поддержали кредитора. Срок давности не распространяется на его требование, поскольку оно направлено на распределение денег от продажи общего имущества пары, а не на взыскание.

ВС РФ отметил: если обязательство признают общим, то супруг банкрота становится содолжником и начинает отвечать перед кредитором как своей долей в общем имуществе, так и личным имуществом. Поэтому в таких случаях применяется общий срок давности как к иску о присуждении.

Ранее ВС РФ приводил такую позицию в обзоре судебной практики.

Спор направили на новое рассмотрение.

Документ: Определение ВС РФ от 24.10.2025 N 307-ЭС25-6752

источник: КонсультантПлюс

