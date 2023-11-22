Верховный суд объяснил, как наследуются денежные обязательства

Долги отдельных граждан стали серьезной проблемой для очень многих людей. Общеизвестно, что все долги можно взыскать через пристава. К этой же сумме обычно добавляется неустойка за просрочку в выплатах. Но что делать, если должник умер? Верховный суд РФ, отмечает «Российская газета», разъяснил, как наследуются невыплаченные долги, надо ли наследнику платить неустойку и когда можно говорить о пропуске сроков исковой давности по подобным требованиям.

Но долг по алиментам оказался примерно таким же, как цена квартиры. Вместе с неустойкой на дату смерти должника он составил 1,12 миллиона рублей. Из них 0,63 миллиона рублей приходились на сами алименты, а остальное — на неустойку.

Женщина решила, если мать ее бывшего супруга приняла наследство, то она должна как отвечать за долг по алиментам, так и выплатить неустойку за их несвоевременную выплату. С требованием о взыскании неустойки она пошла в суд. Первая инстанция удовлетворила иск. Апелляция ее поддержала. Тогда мать умершего оспорила это решение в Верховном суде РФ. ВС нашел нарушения норм права в решениях нижестоящих судов.

Верховный суд заявил следующее — право на получение алиментов не входит в состав наследства, оно считается долгом, неразрывно связанным с личностью наследодателя. А значит, алиментные обязательства прекращаются, когда умирает их плательщик. Но при этом наследники получают долги, которые были на день смерти наследодателя. Задолженность по алиментам, образовавшаяся при жизни наследодателя, — это денежное обязательство, входящее в состав наследственного имущества. Обязанность по исполнению которого переходит к наследникам.

Другими словами, на момент смерти у наследодателя остался неоплаченный долг. Его по общему правилу должен выплатить наследник, принявший наследство, потому что именно он несет ответственность по долгам наследодателя в пределах своей доли, объясняют юристы.

Если по алиментам образовался долг, то виновник выплачивает еще и неустойку — полпроцента от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Когда долг по алиментам перешел к наследнику, ему придется выплатить и неустойку. Ее считают на дату смерти наследодателя. Как и задолженность по алиментам, неустойка — это долг, не связанный с личностью. А потому обязанность по ее уплате переходит к наследнику.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что обязанность по уплате неустойки по алиментам, исчисленной на день открытия наследства, переходит по наследству, — сказал в своем определении Верховный суд.

При этом если при жизни плательщика алиментов суд не установил, что есть основания для их взыскания, то суды не включают суммы таких неустоек в наследственную массу, подчеркивают юристы. То есть если судебного постановления, устанавливающего вину плательщика алиментов при его жизни не было, то наследники платить неустойку не должны.

ВС в своем решении сказал, что нижестоящие инстанции допустили еще и ошибку, связанную с исковой давностью. Мать алиментщика считала, что исковая давность по части требований истекла. Но суд сослался на то, что на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется. Такой вывод — ошибка, признал ВС.

Верховный суд заявил, что срок давности по иску о взыскании неустойки по алиментам исчисляется отдельно по каждому просроченному месячному платежу. Для правильного разрешения спора суду надо было установить, по каким из месячных платежей срок исковой давности не пропущен, подчеркнул высокий суд. ВС направил дело на новое рассмотрение в суд, чтобы там правильно рассчитали сумму неустойки.

* Определение Верховного суда РФ N 18-КГ 18-267.

источник: «Российская газета» (автор: Наталья Козлова)