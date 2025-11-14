Верховный суд объяснил, какие документы может запросить бывший участник ООО для расчета стоимости доли﻿

Общество не представило документы по запросу участника. Тот обратился в суд. Первая инстанция удовлетворила требование. После участник покинул ООО. Из-за этого апелляция и кассация отказали: он получил бухотчетность для определения действительной стоимости доли, права запрашивать иные документы у него нет.

По мнению ВС РФ, сведения, которые может получить бывший участник общества, не ограничиваются бухгалтерской и налоговой отчетностью. Чтобы проверить расчет действительной стоимости доли в той мере, в какой она основана на данных бухучета и зависит от правильности его ведения, могут понадобиться:

главные книги и оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета, карточки счетов;

акты инвентаризации и сверок взаимных расчетов с контрагентами;

первичка, в т.ч. договоры. Узнайте больше: Верховный суд напомнил срок давности для признания долга общим обязательством супругов﻿ В данном случае апелляция не проверила, есть ли между сторонами спор о размере выплаты, и если он имеется, то в какой части бывший участник не согласен с расчетом. Без этого нельзя определить, в получении каких документов он сохраняет заинтересованность. Дело направили на новое рассмотрение. Ранее ВС РФ указывал только на необходимость предоставления бухотчетности за последний период перед датой перехода доли к обществу. источник: КонсультантПлюс

