Верховный суд объяснил, какие документы может запросить бывший участник ООО для расчета стоимости доли﻿

Общество не представило документы по запросу участника. Тот обратился в суд. Первая инстанция удовлетворила требование. После участник покинул ООО. Из-за этого апелляция и кассация отказали: он получил бухотчетность для определения действительной стоимости доли, права запрашивать иные документы у него нет.
По мнению ВС РФ, сведения, которые может получить бывший участник общества, не ограничиваются бухгалтерской и налоговой отчетностью. Чтобы проверить расчет действительной стоимости доли в той мере, в какой она основана на данных бухучета и зависит от правильности его ведения, могут понадобиться:
- главные книги и оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета, карточки счетов;
- акты инвентаризации и сверок взаимных расчетов с контрагентами;
- первичка, в т.ч. договоры.
В данном случае апелляция не проверила, есть ли между сторонами спор о размере выплаты, и если он имеется, то в какой части бывший участник не согласен с расчетом. Без этого нельзя определить, в получении каких документов он сохраняет заинтересованность.
Дело направили на новое рассмотрение.
Ранее ВС РФ указывал только на необходимость предоставления бухотчетности за последний период перед датой перехода доли к обществу.
