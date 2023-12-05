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Верховный суд опубликовал очередное обобщение практики применения КоАП РФ
фото: sevnotariat.ru

Верховный суд опубликовал очередное обобщение практики применения КоАП РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:06 05.12.2023

В обзоре традиционно проанализированы дела, рассмотренные президиумом, судебными коллегиями, а также приведена практика применения КоАП РФ.

В конце обзора даны ответы на вопросы по делам о пребывании несовершеннолетних правонарушителей в специализированных учреждениях.

Среди позиций, которые вошли в обзор, можно отметить такие:

  • нельзя размещать кондиционер на фасаде многоквартирного дома без решения общего собрания собственников;
  • управляющая организация обязана следить за состоянием почтовых ящиков в доме;
  • разрешен обгон вслед за автомобилем, который уже начал тот же маневр.
Узнайте больше:  В Севастополе состоялось внеочередное общее собрание членов нотариальной палаты города

Подробнее о содержании обзора мы расскажем в ближайшее время.

Документ: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2023) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023).

источник: КонсультантПлюс 

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