Верховный суд опубликовал очередное обобщение практики применения КоАП РФ

В обзоре традиционно проанализированы дела, рассмотренные президиумом, судебными коллегиями, а также приведена практика применения КоАП РФ.

В конце обзора даны ответы на вопросы по делам о пребывании несовершеннолетних правонарушителей в специализированных учреждениях.

Среди позиций, которые вошли в обзор, можно отметить такие:

нельзя размещать кондиционер на фасаде многоквартирного дома без решения общего собрания собственников;

управляющая организация обязана следить за состоянием почтовых ящиков в доме;

разрешен обгон вслед за автомобилем, который уже начал тот же маневр.

Подробнее о содержании обзора мы расскажем в ближайшее время.

Документ: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2023) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023).

источник: КонсультантПлюс