Верховный суд опубликовал очередное обобщение практики применения КоАП РФ

В обзоре традиционно проанализированы дела, рассмотренные президиумом, судебными коллегиями, а также приведена практика применения КоАП РФ.
В конце обзора даны ответы на вопросы по делам о пребывании несовершеннолетних правонарушителей в специализированных учреждениях.
Среди позиций, которые вошли в обзор, можно отметить такие:
- нельзя размещать кондиционер на фасаде многоквартирного дома без решения общего собрания собственников;
- управляющая организация обязана следить за состоянием почтовых ящиков в доме;
- разрешен обгон вслед за автомобилем, который уже начал тот же маневр.
Подробнее о содержании обзора мы расскажем в ближайшее время.
Документ: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2023) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023).
источник: КонсультантПлюс
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