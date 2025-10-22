Верховный суд разъсняет: как делить личное имущество при разводе?

Верховный суд РФ дал ответ на весьма острый вопрос, который нередко возникает в процессе раздела имущества при разводе. Он объяснил, вправе ли супруги включать в соглашение о разделе имущества или в брачный договор норму о распоряжении своим личным имуществом. Долгое время единой позиции по этому вопросу не было. Даже не все нотариусы соглашались удостоверять такие документы.

В случае, о котором речь, супруги из Краснодарского края заключили брачный договор. По его условиям совместно приобретенная ими квартира признавалась собственностью жены. Также они заключили соглашение о разделе имущества, по которому другая квартира — стоимостью 3 769 716 рублей — в случае развода должна была перейти в собственность мужа. При этом супруге полагались 700 тыс рублей компенсации.

Прошло несколько лет. Брак был расторгнут. И бывший муж решил, что условия соглашения и брачного договора ставят его в невыгодное положение, поскольку лишают всего совместно нажитого имущества.

По словам экс-супруга, квартира стоимостью 3 769 716 рублей не является совместной собственностью, ведь она была приобретена на его деньги — он лично заключил договор долевого участия в строительстве. И гражданин отправился в суд с иском о признании соглашения и брачного договора недействительными. Спор заметил портал Право.ru.

Это гражданское дело рассмотрел Геленджикский городской суд. И пришел к выводу, что документы — соглашение и брачный договор — соответствуют закону. Они заключены при обоюдном согласии супругов в период брака добровольно в соответствии с их осознанным волеизъявлением. По мнению суда, несоразмерность выделенного каждому из супругов имущества сама по себе не является основанием для признания брачного договора и соглашения недействительными. Поэтому суд первой инстанции бывшему супругу в его требовании отказал.

Гражданин отказ оспорил Краснодарский же краевой суд счел, что стороны включили в соглашение имущество, не являющееся совместным, а так делать нельзя. Поэтому суд частично отменил прежнее решение и вынес новое — о признании соглашения о разделе имущества недействительным. Краевой суд также взыскал с бывшей жены в пользу экс-супруга 700 тыс рублей компенсации. Обиженная бывшая супруга пожаловалась в Верховный суд. Тот установил, что на момент заключения соглашения право собственности на квартиру было зарегистрировано за мужчиной на основании договора участия в долевом строительстве. Причем регистрация была произведена в период брака. Эта квартира была куплена за 2 358 087 рублей и оценена сторонами в 3 769 716 рублей. Позиция ВС в этом вопросе: супруги вправе по своему усмотрению не только изменять режим нажитого в браке имущества, но и включать в брачный договор и в иное соглашение любые, не противоречащие закону условия, в том числе и о распоряжении личным имуществом каждого из супругов. Это не запрещено статьей 38 Семейного кодекса РФ и не может толковаться как нарушение закона. Поэтому ВС отменил решение апелляции о признании заключенного сторонами соглашения о разделе имущества ничтожной сделкой и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Главный вывод ВС — стороны вправе включать в соглашение о разделе и свое личное имущество. Поэтому соглашение считается действующим.

Эксперты назвали эту ситуацию очень интересной с юридической точки зрения. Если супруги приняли решение о разделе всего принадлежащего им имущества — как личного, так и совместного — определенным образом, то противодействовать этому было бы некорректно.

Юристы, специализирующиеся на таких судах, высоко оценили определение ВС. По их словам, раньше была противоречивая практика — некоторые суды толковали соглашение формально и признавали только условия, связанные с общим имуществом. Это приводило к неудобствам, поскольку сторонам приходилось заключать другие соглашения, по которым происходил раздел личного имущества. ВС к разрешению этого спора подошел не по формальному пути, а исходя из принципов целесообразности.

По общему мнению, высказанная ВС позиция является важной для формирования правоприменительной практики и оценки судами как условий заключенных супругами соглашений, так и возможности утверждения мировых соглашений, перераспределяющих имущество супругов. И к этому они еще добавляют, что раньше нотариусы часто отказывали гражданам во включении в состав подлежащего разделу имущества личного имущества супруга. Зато теперь сомнение нотариусов устранено. Это хорошо и для гражданского оборота, так как появится больше вариантов раздела собственности.

Определение Верховного суда РФ N 18-КГ19-82

Источник: Российская газета — Федеральный выпуск: №236(9775)