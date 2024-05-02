Верховный суд Республики Крым приговорил к 11 годам колонии завербованного агента СБУ  

Передавал данные о Вооруженных силах РФ в Запорожской области.

Верховный суд Республики Крым приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о Вооруженных силах РФ в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.

По данным пресс-службы, управление ФСБ России по Запорожской области совместно с УФСБ России по ФСВНГ РФ раскрыли агента, который по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал информацию «о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений ВС РФ на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов«. В результате следственных действий обнаружены и задокументированы подтверждающие это материалы.

Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.