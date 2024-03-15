Верховный Суд Республики Крым признал военнослужащего ВСУ виновным в государственной измене

Приговор – заочный. Пока заочный.

В Верховном Суде Республики Крым оглашен приговор в отношении гражданина РФ, который был признан виновным в государственной измене. Приговор был постановлен заочно, так как подсудимый находится в федеральном и международном розыске.

Согласно приговору суда, гражданин Российской Федерации, имеющий регистрацию на территории Республики Крым, в 2015 году выехал на территорию Украины. Находясь на момент начала СВО на территории Украины, он по собственной инициативе вступил, при неустановленных следствием обстоятельствах, в радиотехническую бригаду ПВО Вооруженных сил Украины. В период с 24.02.2022 осужденный принимал участие в боевых действиях, с применением вооружения и военной техники, против военнослужащих ВС РФ и правоохранительных органов Российской Федерации, задействованных на территории Украины в СВО. Согласно материалам дела, осужденный был награжден президентом Украины государственной наградой – медалью «Защитнику Отчизны», — сообщили в суде.

Действия осужденного были квалифицированы судом по ст. 275 УК РФ (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 260-ФЗ) — государственная измена, то есть совершение гражданином Российской Федерации перехода на сторону противника.

Признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 9 месяцев. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Приговор не вступил в законную силу