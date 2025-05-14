Верховный суд РФ: наследники могут получать переплату по налогам умершего

Для наследников, настоящих и будущих, может оказаться очень интересным и полезным решение, которое вынес Верховный суд РФ по спору одной гражданки с налоговой инспекцией.

А теперь важные детали спора, который заметил портал «Право.ru.» Умер краснодарский индивидуальный предприниматель. И наследницей стала его дочка. По данным местной налоговой службы, на момент смерти у предпринимателя числилось 3 млн рублей переплаты налогов. Точнее — 895 797 рублей НДС и 2,2 млн рублей налога на доходы физлиц от предпринимательской деятельности.

Для того чтобы вернуть эти деньги, гражданка после законного вступления в наследство обратилась в налоговую инспекцию. Но получила отказ. После этого женщина решила идти другим путем и как наследница подала иск в районный суд Краснодара.

В своем иске она просила вернуть только часть переплаты — 895 797 рублей. Но судья в удовлетворении требований отказал. Судья посчитал, что наследник умершего не имеет права получить излишне уплаченные налоговые деньги. Ведь плательщиком налогов был индивидуальный предприниматель, поэтому получить переплату мог только он.

В решении суда так и было сказано — право на получение денег не может перейти по наследству, поскольку статус индивидуального предпринимателя прекращается в связи с его смертью.

Суд указал, что в деле нельзя использовать общие правила о наследовании, ведь гражданское законодательство и наследственное право не применяются к имущественным отношениям, которые основаны на административном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым отношениям.

Несогласная с таким решением наследница обжаловала подобный вывод. Но в иске в краевой суд она уже просила вернуть все 3 млн рублей переплаты налогов.

Апелляция заявила следующее — по статьям 128, 218 и 1112 Гражданского кодекса, внесенная предпринимателем сумма налогов — его имущество, поэтому деньги нужно включить в наследственную массу и передать наследникам.

При этом суд указал, что не может вернуть наследнице все 3 млн рублей, ведь в первой инстанции она заявляла требования на меньшую сумму. А ходатайств от нее об уточнении исковых требований не было. Поэтому судья отменил решение нижестоящего суда и взыскал в пользу наследницы 895 797 рублей.

С такими выводами не согласилась уже местная налоговая служба. И подала жалобу на подобное решение в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Судья уже этого суда отменил решение апелляционного суда и согласился с позицией первой инстанции — гражданке отказать целиком и полностью. Вот тогда наследница отправилась в Верховный суд РФ.

Там этот спор изучила тройка судей ВС и подчеркнула важное обстоятельство — наследник может получить выплаты, если на это имел право наследодатель, но не успел при жизни.

По мнению Верховного суда, переплату нельзя считать налоговой обязанностью. А законодательство РФ не запрещает правопреемство в налоговых правоотношениях. Гражданка — наследница предпринимателя, поэтому имеет полное право получить переплату по налогам в полной сумме — НДС и налог на доходы физлиц от предпринимательской деятельности.

Верховный суд РФ разъяснил, что Налоговый кодекс не устанавливает порядок обращения наследников о возврате таких денег, но это не повод отказывать в иске. В итоге ВС отменил решение кассационной инстанции и оставил в силе решение Краснодарского краевого суда, который взыскал в пользу Климцовой 895 797 рублей.

По мнению экспертов, в такой ситуации наследник вряд ли сможет вернуть полностью переплату налогов в рамках досудебных процедур и налоговая служба по одному заявлению не пойдет наследнику навстречу. Зато деньги обязательно получится вернуть через суд. И подобные факты, как уверяют юристы, в практике отечественных судов уже случались. Это получилось сделать участникам дела N 2-2384/2021, которое рассматривал Санкт-Петербургский городской суд.

По мнению экспертов, в аналогичных делах процент положительных судебных решений больше, чем отрицательных. Особенно это касается случаев, когда решение о возврате было принято налоговым органом еще при жизни налогоплательщика-наследодателя.

Определение Верховного суда РФ N 18-КАД22-33-К4

источник: «Российская газета», Наталья Козлова