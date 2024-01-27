Верховный суд РФ уточнил, когда автовладелец становится собственником машины

Когда автовладелец становится собственником автомобиля? Какие документы нужны для подтверждения права собственности на движимое четырехколесное имущество? Имеет ли к этому отношение постановка машины на регистрационный учет, а также снятие с него в ГИБДД.

На эти, как оказалось, важные вопросы ответ дал Верховный суд в обзоре судебной практики. Это, по сути, конкретные рекомендации для всех остальных судов, как принимать решения в подобных ситуациях.

Некоторые страховые компании, а также некоторые судьи, как выяснилось, не знают, с какого момента наступает право собственности на движимое имущество, то есть автомобиль. В результате первые отказывают в выплате после аварии, а вторые поддерживают их в заблуждениях.

Итак, в апреле 2014 года в Ростове-на-Дону произошла авария. Водитель Зайцева врезалась в машину Чехова. Эксперты оценили ущерб в 105 тысяч рублей. Однако страховая виновника аварии отказала в выплате. Она сослалась на то, что автомобиль якобы не принадлежит Чехову. Согласно паспорту транспортного средства, а также свидетельству о регистрации, машина зарегистрирована в ГИБДД за другим человеком. А поэтому он не собственник машины и претендовать на выплаты не может. И это несмотря на то, что у него есть договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, а также договор ОСАГО, заключенный именно на основании этих документов, с другой страховой компанией.

В общем, страховщики горазды искать отговорки, лишь бы не платить по счетам. Однако и суд первой инстанции подтвердил справедливость их претензий. Его поддержал и суд апелляционной инстанции. Мол, машину с регистрационного учета не снимали, на новый, за Чеховым, не ставили. А поэтому не принадлежит она Чехову, несмотря на то, что он заплатил за нее деньги и получил ее в собственность согласно договору купли-продажи и акту приема-передачи.

Однако Верховный суд с таким решением не согласился. В соответствии с пунктом 2 статьи 218 Гражданского кодекса РФ право собственности на имущество может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. По общему правилу, закрепленному в пункте 1 статьи 223 ГК РФ, моментом возникновения права собственности у приобретателя вещи по договору является момент ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

Иное — это недвижимое имущество. Право собственности в этом случае подлежит государственной регистрации. И только после этой процедуры, получив на руки соответствующий документ, владелец становится полновластным собственником. Но к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Кстати, к недвижимым вещам относятся также воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания. Они тоже подлежат государственной регистрации.

Однако автомобили, мотоциклы и прочее относятся к движимому имуществу. Государственная регистрация прав на них не распространяется. Регистрация транспортных средств носит учетный характер и не служит основанием для возникновения на них права собственности. То есть без регистрации автомобиль не может ездить по дорогам общего пользования. Это прописано в законе о безопасности дорожного движения. Исключения сделаны для тех, кто только что приобрел автомобиль. Для постановки на регистрационный учет им отпущено 10 суток.

Гражданский кодекс РФ и другие федеральные законы не содержат норм, ограничивающих правомочия собственника по распоряжению транспортным средством в случаях, когда это транспортное средство не снято им с регистрационного учета. Отсутствуют в законодательстве и нормы о том, что у нового приобретателя транспортного средства по договору не возникает на него право собственности, если прежний собственник не снял его с регистрационного учета. Таким образом право собственности на автомобиль возникает с момента передачи его новому собственнику на основании договора купли-продажи при подписании акта приема-передачи.