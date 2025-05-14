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Верховный Суд: сдавать комнату без согласия других собственников нельзя﻿
фото: pikist.com

Верховный Суд: сдавать комнату без согласия других собственников нельзя﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:13 14.05.2025

Сдать в найм комнату можно только с согласия всех собственников квартиры, сказано в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ.

Прецедентом стал спор между братом и сестрой из Архангельска. Они унаследовали от матери квартиру, которую оформили в долевую собственность. Брат остался жить в квартире с семьей, обещая со временем выкупить долю сестры, которая жила отдельно. Однако он затягивал с выкупом из-за других кредитов и та сдала свою комнату посторонним людям. Тогда истец обратился в суд — по его мнению, такой поступок нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В иске он указал, что вселение в квартиру посторонних лиц доставляет ему и его ребёнку максимальные неудобства, а сестра таким образом пытается навредить его семье и принудить их выкупить её долю по неосновательно завышенной стоимости.

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Суды трёх инстанций отклонили иск, но в итоге на сторону мужчины встал Верховный Суд РФ:

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех её участников… Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, одним собственником без согласия другого собственника нарушает право собственности последнего, имеющего в связи с этим право на судебную защиту, — сказано в определении.

Дело отправлено на повторное рассмотрение.

источник: Информационно-правовой портал «Говорит Нотарь», ввтор: Екатерина Коломейцева

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