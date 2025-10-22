Верховный суд: в каком случае восстановить срок принятия наследства не получится

Причин, по которым наследники пропускают срок принятия наследства, много. Но статистика уверяет, что лидером среди таких причин является незнание наследника о кончине наследодателя. Иногда суд признает такую причину уважительной и восстанавливает срок. Но далеко не всегда.

Два недавних решения Верховного суда РФ — наглядное тому подтверждение. Напомним, что наследник должен обратиться к нотариусу для принятия наследства либо отказа от него в течение 6 месяцев с даты смерти наследодателя. Так сказано в статье 1154 ГК РФ. Если срок пропущен, то восстановить его может только суд.

Жительница Северной столицы пропустила срок принятия наследства после ухода из жизни отца. Она давно не поддерживала с ним связь, жила далеко, и ей никто не сообщил о его смерти. А у ее отца была другая семья. И когда дочь пришла к нотариусу оформлять наследство, оказалось, что оно уже принято вдовой и сыном покойного.

Нотариус отказал женщине в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за пропуска срока. Она пошла в суд с иском о его восстановлении. Все местные суды признали причину пропуска уважительной — ведь наследница действительно не знала о смерти отца, так как жила далеко и не общалась с ним. Но Верховный суд РФ, куда обратились в свою очередь вдова и сын покойного, отменил решения нижестоящих судов. Спор заметил портал Право.ru.

ВС заявил, что пропуск срока принятия наследства считается уважительным, если наследник не просто не знал о смерти наследодателя, но и не должен был знать по независящим от него обстоятельствам. Мало того, этот факт он должен доказать. Так сказано в Постановлении Пленума ВС РФ (от 29 мая 2012 г. N 9).

Отсутствие же общения с отцом и жизнь в разных городах не является уважительной причиной пропуска срока. ВС заявил, что женщина не была лишена возможности проявить внимание к отцу и заботу о нем. Тогда бы она узнала о его смерти и предъявила свои права в срок. Гражданка не представила суду никаких доказательств, подтверждающих объективную невозможность общения с отцом, или о наличии обстоятельств, препятствующих ей узнать о его смерти. Таких как тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность.

В похожей ситуации оказался и житель Москвы. Он пропустил срок для принятия наследства после смерти отца. О его смерти узнал случайно.

Суды трех инстанций восстановили ему срок, но Верховный суд отменил их решения. ВС сказал, что незнание об открытии наследства само по себе не является основанием для восстановления срока. Сын не был лишен возможности поддерживать отношения с отцом. При должной заботливости он мог и должен был знать о его смерти, об открытии наследства. ВС отправил дело на пересмотр.

Определения Верховного суда РФ N 46-КГ20-28-К6 и N 5-КГ25-51-К2.

Источник: ФГБУ «Редакция «Российской газеты»