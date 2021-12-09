Верный компаньон и непоседливый друг – ваш домашний питомец померанский шпиц

Этих собак сравнивают с ожившими мягкими игрушками, шустрыми и дружелюбными плюшевыми мишками. Померанский шпиц, он же цверг-шпиц – абсолютно домашняя, «квартирная» собака, громкий «звоночек», обозначающий приход гостей. Эта порода – не для дилетантов. Дадите слабину, и маленький проказник превратится в карликового монстра. Но именно эта порода – для всей семьи, для веселых игр и хорошего настроения, воспитания детей и активного отдыха. И никаких вольеров, поводков (или упаси боже цепей). Домашний компаньон и всеобщий любимец предпочитает свободу в кругу своих любимых хозяев.

Решились на такой серьезный и ответственный шаг, завести собаку? Важно знать, где и у кого можно приобрести щенков. Питомник померанских шпицев поможет в таком непростом выборе.

Алгоритм прост:

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оставить в режиме онлайн заявку или запрос обратного звонка,

познакомится с питомцем – будущим другом по видеосвязи,

доверяете личным встречам и впечатлениям – отлично – добро пожаловать в питомник,

не все готово к переезду – можно забронировать щенка,

можно забирать вашего и только вашего друга.

Скептики скажут: ну зачем такая собака, которая меньше кошки (в чем-то они правы, вес померанцев 2-3 кг, а высота в холке – не многим более 20 см), к тому же звонко лает, да еще и с характером. В том-то и дело, что с характером! На самом деле померанский шпиц – одна из самых дружелюбных пород собак, к тому же с детьми чудно ладит. Свои для него – родная стая, семья, а вот с чужими надо быть настороже. При этом шпиц прекрасно поддается дрессировке, умен, послушен и сообразителен. Многие специалисты называют померанских шпицев интеллектуалами среди собак. Померанцы очень красивы, не зря же (мы уже говорили об этом) их сравнивают с милыми мягкими игрушками. В квартире от них никакого вреда: линька умеренная, шалости минимальные, места не занимают. Вот, кстати, и плюс небольшого размера. Ну а то, что дома живет такой «звоночек», встречающий и провожающий гостей, — своего рода «охранная сигнализация» вашего общего (со шпицем) жилья.

Продолжим нахваливать этих «плюшевых мишек»: к своим хозяевам померанский шпиц испытывает даже не привязанность, а безмерную любовь и бесконечную верность. Сторожит он не столько территорию, сколько жизненное пространство своего самого-самого-самого хозяина. Игривый характер обуславливает легкую обучаемость шпица. Интересно и весело будет всей семье.

Минусы? Это даже не «минусы», а скорее рекомендация. Если у вас есть маленькие дети в том милом возрасте, когда не слишком осознают разницы между ласками собаки и назойливым тисканьем, живым другом и мягкой игрушкой… не рискуйте. Подождите несколько лет. Осознанная дружба рождает уважение и по-настоящему добрые отношения. Заводя такого домашнего любимца, нужно быть уверенным в своих силах: за шпицем нужен постоянный уход, маленький «звоночек» нуждается в длительных, активных прогулках, да и дома он не сонный лодырь, а жизнерадостный непоседа. Померанец не выносит долгого одиночества (вариант «ушли утром – вернулись поздно вечером, привет, собачка, как день провела», не пройдет). Подходит такой друг по характеру? Не наплачетесь? Уверены в своих силах? Тогда переходите на портал лохматый-друг.рф и выбирайте… да-да настоящего друга – померанского шпица.

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