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Вероятны туманы, дождь, мокрый снег, гололёд. Погода в Крыму
иллюстрация: pxhere.com

Вероятны туманы, дождь, мокрый снег, гололёд. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:38 22.02.2020

В ближайшие сутки в Крыму пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах снега.

Ночью и утром в степных районах и в горах вероятны туманы, гололедно-изморезевые отложения. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +3…+8°. В праздничный день 23 февраля на полуострове без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах сильный 15-20 м/с. В начале следующей недели быстродвижущийся атлантический циклон вызовет на полуострове сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу; сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, южных районах и в горах очень сильный 25-30 м/с. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса, — рассказали в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Вероятны туманы, дождь, мокрый снег, гололёд. Погода в Крыму

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