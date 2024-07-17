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Вертолеты МЧС России сделали более 100 сбросов воды при тушении пожара в Коктебеле
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Вертолеты МЧС России сделали более 100 сбросов воды при тушении пожара в Коктебеле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 17.07.2024

Более 100 сбросов воды выполнено при тушении природного пожара в Коктебеле, который распространился на значительной площади заповедника «Карадагский». Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова:

Сегодня вертолеты МЧС России сбросили на очаги пожара 150 тонн огнегасящей жидкости. Всего авиацией совершено 105 сбросов общим объемом 386 тонн, — цитирует специалиста ТАСС

Она уточнила, что тушение пожара продолжает почти 300 человек и более 30 единиц техники. Пожарные работают в труднодоступной горно-лесной местности в сложных условиях. Подвоз воды осуществляется с помощью высокопроходимой техники. Тушение осложняет жаркая, сухая и ветреная погода.

Природный пожар вблизи Коктебеля в Крыму начался днем 15 июля. Его первоначальная площадь составляла 20 га. К утру 16 июля его удалось локализовать на площади 40 га. В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение огня на значительной площади заповедника «Карадагский». Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции установили 50-летнего виновника происшествия: пожар начался из-за возгорания сухой травы от искры во время резки металла болгаркой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

источник: ТАСС

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МЧС России в Крыму
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