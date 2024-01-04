Веселый и познавательный Новый год в Херсонесе: тематические экскурсии продолжаются

Зимние праздники – это время, которое хочется провести с семьей, чтобы вместе окунуться в сказочную атмосферу и поверить в чудо. Все это возможно на тематической экскурсии «Новогодние истории в Херсонесе»!

На ней вы узнаете, как отмечали Новый год в Древней Греции, Риме и Византии, осмотрите достопримечательности музея-заповедника и насладитесь его праздничным убранством.

После прогулки по зимнему Херсонесу каждый сможет принять участие в мастер-классе по изготовлению елочной игрушки. Создавая всей семьей новогоднее украшение, вы не только весело проведете время, но и сделаете подарок себе или близким. Игрушка, изготовленная своими руками, будет дарить теплые воспоминания не один год, — сообщает пресс-служба государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Отметим, что тематические экскурсии пользовались большой популярностью в последние дни декабря и в первые числа Нового года. И они продолжаются! Расписание экскурсий «Новогодние истории в Херсонесе»:

5, 8, 13 и 14 января – 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00;

6 января – 10:00, 14:00 и 16:00;

7 января – 14:00 и 16:00.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7 918 059-82-11. Продолжительность экскурсии – 1,5 часа. Стоимость билета: взрослый – 800 рублей, детский – 550 рублей. Возможна оплата Пушкинской картой.

Приходите всей семьей в Херсонес и зарядитесь новогодним настроением!