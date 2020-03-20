Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Весенний призыв в России не перенесут, не сократят. Коронавируса Минобороны не боится

crimeapress_news

Весенний призыв в России не перенесут, не сократят. Коронавируса Минобороны не боится
Фото: Вести

Весенний призыв в России не перенесут, не сократят. Коронавируса Минобороны не боится

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:04 20.03.2020

Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса. В частности, Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу, 20 марта, сообщил, что весенний призыв на службу в армию в стране не будет перенесен из-за коронавируса. Он начнется в установленный срок — 1 апреля.

Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля, — цитирует Шойгу ТАСС.

18 марта сообщалось, что призыв на срочную военную службу приостановили на Украине — на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции.

Весенний призыв в России не перенесут, не сократят. Коронавируса Минобороны не боится

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.