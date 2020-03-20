Весенний призыв в России не перенесут, не сократят. Коронавируса Минобороны не боится

Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса. В частности, Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу, 20 марта, сообщил, что весенний призыв на службу в армию в стране не будет перенесен из-за коронавируса. Он начнется в установленный срок — 1 апреля.

Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля, — цитирует Шойгу ТАСС .

18 марта сообщалось, что призыв на срочную военную службу приостановили на Украине — на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции.