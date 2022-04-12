Весенний призыв-2022. Где и в каких войсках будут служить новобранцы из Крыма

Как известно, стартовал весенний призыв-2022 (проходит с 1 апреля по 15 июля). Из Крыма и Севастополя в ряды ВС РФ планируется призвать 3 300 человек. Военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь сегодня в очередной раз расставил точки над «И», успокоив родителей крымских призывников.

Первое — крымские призывники будут проходить срочную службу на территории России (больше половины – в Крыму, меньшее половины — за пределами полуострова).

Второе – на Украину они не отправятся.

Третье – «срочники» участие в спецоперации на Украине участия не принимают. Есть небольшое напряжение со стороны родителей призывников, оно связано с переживанием, что их дети будут участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Хочу сразу всех успокоить, этого не будет. Все военнослужащие по призыву будут служить на территории России. Никуда они не поедут и не пойдут, ­­ — заверил крымский военком.

По его словам, значительная часть новобранцев отправится в учебные подразделения. Учитываются и пожелания самих молодых людей. В этом году крымские призывники хотят освоить профессию водолаза, стать связистами и десантниками.

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