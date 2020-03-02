«Вещать на Крым и Донбасс». Украина запустила телеканал «Дом»

Украина запустила тестовое вещание государственного развлекательно-информационного телеканала «Дом». Как заявила СМИ и.о. генерального директора телеканала Юлия Островская, вещать «Дом» будет на Крым и Донбасс.

Главная цель нашего канала – это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях, — заявила Островская.

По ее словам, телеканал должен «пробуждать чувство единства» у жителей этих регионов. Островская сказала, что телеканал показывает пока «чужой» контент украинских медиа-групп, своего контента он еще не производит, но намерен в будущем.

Выяснилось, что у канала «Дом» есть три корпункта, которые расположены в городах неподалеку от линии разграничения в Донбассе, однако отправлять корреспондентов на неподконтрольные территории пока не планируется.

Вместе с тем заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сказал, что телеканал доступен в формате цифрового эфирного вещания Т2. Спутниковой трансляции телеканала пока нет, но она есть в планах.

Депутат Госдумы Андрей Козенко с юмором прокомментировал новое «пропагандистское» явление. По его словам, чтобы название нового государственного украинского телеканала «Дом» действительно отражало суть киевской политики, к нему нужно либо добавить часть «ДУР» в начале, либо в конце присоединить цифру 2.

Новые киевские власти пошли проторенной дорожкой. Видимо, раз пулями и обстрелами Донбасс не возьмёшь, попробуем мультиками и сериалами. Одно только никак не учтут недальновидные киевские политтехнологи: республики Донбасса давно уже по сути и мировоззрению являются российскими, — сказал Козенко в интервью «Известиям» .

По его мнению, отношение жителей Донбасса к Украине сформировалось «прямо пропорционально количеству пуль и снарядов, прилетевших с украинской стороны, количеству разгромленных домов и погибших мирных жителей».