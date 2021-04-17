Весна и лето — время худеть? ТОП-5 самых популярных эффективных и правильных диет

В общем-то, вопрос «Весна и лето — время худеть?» и не вопрос вовсе. Утверждение. Правда, большинство специалистов, советуют несколько иначе определять намерение: «Тёплый сезон года — время оздоравливаться и приводить себя в порядок». Слово «худеть», говорят, производное от «худо», потому «оно нам не надо!» С экспертами мы, конечно, согласимся, но… как ни крути… а большинство тех, кто озадачен наличием лишних килограммов, часто и не задумываются о своём здоровье, ставя красоту во главу угла. При этом в борьбе за более-менее тонкую талию используются все методы, часто больше похожие на истязания: бесконтрольное голодание, мочегонные и другие медпрепараты, «дружбу» с глистами и т.д. Результаты таких экспериментов, как правило, заканчиваются плачевно и уж никак не шикарным отражением в зеркале. Между тем, есть масса возможностей привести себя в хорошую форму, не загоняя организм в угол.

Как? Идеальный вариант развития событий — не спешить! Взять курс… всё-таки… не только на похудение, а на оздоровление организма с приятным бонусом в виде сброшенных килограммов. Алгоритм прост: рассчитываем на долгосрочный процесс, не вгоняющий в организм в стресс, пересматриваем предпочтения в еде, а также ставим на службу зожные «фишки». Да, да — те самые витамины, БАДы, Биодобавки. При грамотном их применении, при их хорошем качестве они, буквально, способны творить чудеса в задачах поддержки организма — вкупе с правильно подобранным рационом питания и режимом физической активности.

Что же касается диетных программ, как таковых. В помощь вам — ТОП-5 диет, которые и внешнего лоска, и здоровья добавят, если грамотно к ним подойти. Вместе с тем, предупреждаем: огульно присаживаться на ограниченный рацион питания могут только люди, уверенные в своём самочувствии. А лучше — проконсультироваться с врачом…

1. Диета «Фрукты-овощи-молочка». Июль-август-сентябрь — идеальные месяцы для такого ритма питания. Что едим? Любые овощи и фрукты, кроме картофеля и винограда. Сдабриваем всё это летнее обжорное счастье молочными продуктами. Маложирными, но совсем в «нули» уходить не стоит: творог, кефир, простокваша… Твёрдых сыров, правда, диетологи советуют избегать. С сырами вроде адыгейского, брынзы и т.д. также нужно быть осторожными — ищите малосолёные. Общая калорийность — до 1500. Исключаем: хлеб, сладости, сахар, сдобу. Если станет совсем невмоготу — балуем себя небольшим кусочком хорошего шоколада. Но, утверждают специалисты, фруктов «на сладкое» вам будет достаточно. Отметим, что эта диета не для мясоедов и «рыболовов» — этих продуктов в рационе нет.

2. Диета «Средиземноморская». В основе также овощи и фрукты, но вкупе с бобовыми. Кроме того, 1-3 раза в неделю «прописаны» белое мясо, морепродукты, яйца. Диетологи также советуют активно использовать оливковое масло (хорошее!) и ароматические травы: тимьян, базилик, чеснок, орегано. Калорийность — до 1500 Кл.

3. Диета Кима Протасова. Вдаваться в подробности её названия не будем — дело тёмное. Да и неважно был ли этот доктор или нет. Гораздо ценнее, что диета работает. Её смысл в том, что: первые две недели питаемся исключительно сырыми овощами, молочными продуктами жирностью до 5%, одним яйцом (в день) и тремя (обязательно зелёными) яблоками. Следующие три недели к этому рациону прибавляем отварное мясо и рыбу. Категорически запрещены: хлеб, сладости, орехи, какие-либо кроме яблок фрукты. Калорийность дневного рациона не должна падать ниже 1200 Кл. После завершения первых пяти недель, ещё пять придётся из неё выходить, постепенно добавляя другие продукты. При этом, уверяют знатоки, у тех, кто прошёл диету без срывов, организм настолько перестраивается, что с перееданием и потреблением всяких пищевых гадостей завязывает.

4. Монодиеты. Каждый день — один продукт. Понедельник — творог, вторник — овощи, третий — фрукты и т.д. Эффективно, но… в отличие от трёх предыдущих диет… результат надолго может и не задержаться. Ну и, конечно, эта диета довольно жестка для организма. Страдающим тем же гастритом, язвой и т.д. связываться с ней не стоит. Калорийность — до 1500 Кл.

5. Диета «1200 Кл». Едим всё, но считаем. Предел дневного рациона, как вы понимаете, 1200 калорий. Скажем так, хочешь — не хочешь, а при строгом соблюдении этой диеты организм потихоньку перестроится на правильное питание. Потому как смолотив раз в день шоколадный батончик на 500 Кл, запив его газировкой на такую же «пищевую ценность», — вы не наедитесь. При том, что эти 1200 калорий можно растянуть на целый день, если остановить свой выбор на более приличных продуктах, как-то: постное мясо, овощи, макароны из твёрдых сотов пшеницы и т.д.

Общие рекомендации для всех диет:

много пить чистой воды — 6-8 стаканов в день, как минимум;

алкоголь отправляем в «игнор»;

говорим «нет» — газировке, чипсам, семечкам, сухарикам и т.д.;

встаём с дивана и хоть чуть-чуть, но занимаемся физически.

Какая диета пришлась вам по душе и желудку? Выбирайте. В целом же, и это касается всех диет, смысл в одном — не переедать и не гнаться за быстрым результатом. А ещё — поменьше вгоняйте свой организм в рамки ограничений. Всё равно взбунтуется и сорвётесь. Тише едешь, дальше будешь. Вот он — наряду с применением помощников в виде суперфудов, богатых нутриентами, качественных биодобавок — главный рецепт успешного похудения и оздоровления.