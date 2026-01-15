Весна скоро! В Симферополе в теплицах уже набирают силу почти 25 тысяч цветов

Сотрудники «Горзеленхоза» ежедневно поливают, пропалывают и подкармливают весенние цветы – виолу, маргаритки и незабудки. Именно они уже в марте начнут украшать Симферополь. Как уточняют специалисты, семена этих растений были высеяны еще в сентябре прошлого года, и сейчас рассада активно развивается и готовится к цветению.
Всего к весенней высадке подготовлено около 25 тысяч цветов. Их разместят в уличных кашпо, на городских клумбах и мемориальных объектах. Параллельно в городе уже высажено больше 40 тысяч тюльпанов и нарциссов – они зацветут в апреле.
Как рассказала замдиректора «Горзеленхоза» Мария Бороненкова, работа в теплицах ведется круглый год. Сейчас здесь одновременно готовят и весеннюю, и летнюю рассаду. Первые цветы уже находятся в неотапливаемых помещениях, где температура может опускаться до минус двух градусов.
Виола – самая распространенное и морозоустойчивое растение. Она выдерживает все заморозки, и это не мешает ей развиваться, – рассказала она.
Виола, незабудка и маргаритки – фактически единственные цветы, которые стабильно цветут в марте и апреле, а при благоприятной погоде – даже до июня. Более подходящей культуры для непредсказуемого весеннего климата Крыма не найти ,убеждена она.
Параллельно предприятие готовится и к летнему сезону. В весенний период в теплицах планируют вырастить порядка 120 тысяч однолетних цветов. С учетом естественных потерь на выходе город получит около 100 тысяч саженцев для озеленения.
После установления теплой погоды сотрудники предприятия выйдут на городские территории: начнется прополка зеленых насаждений, обрезка роз, высадка цветов и полив. Большая часть закрепленных за учреждением участков уже оснащена системой автоматического полива, что позволяет поддерживать газоны и цветники в хорошем состоянии.
Отдельное внимание уделяется и композициям. Клумбы в Симферополе высаживают не хаотично, а в виде продуманных цветочных рисунков.
Композиции разные из года в год. Все подбираются в зависимости от цветовой гаммы. Исключение – звезда в сквере Победы, которая остается неизменной. Все остальное стараемся менять, чтобы жителям Симферополя было интересно смотреть, как преображается городское пространство. Что-то придумываем вместе с сотрудниками, что-то подсказывает интернет или даже телевизор, – поделилась замдиректора предприятия.
Таким образом, уже в ближайшие месяцы Симферополь встретит весну яркими красками – результатом кропотливой работы, которая началась задолго до первых теплых дней.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: благоустройство Крыма