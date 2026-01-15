Весна скоро! В Симферополе в теплицах уже набирают силу почти 25 тысяч цветов

Сотрудники «Горзеленхоза» ежедневно поливают, пропалывают и подкармливают весенние цветы – виолу, маргаритки и незабудки. Именно они уже в марте начнут украшать Симферополь. Как уточняют специалисты, семена этих растений были высеяны еще в сентябре прошлого года, и сейчас рассада активно развивается и готовится к цветению.

Всего к весенней высадке подготовлено около 25 тысяч цветов. Их разместят в уличных кашпо, на городских клумбах и мемориальных объектах. Параллельно в городе уже высажено больше 40 тысяч тюльпанов и нарциссов – они зацветут в апреле.

Как рассказала замдиректора «Горзеленхоза» Мария Бороненкова, работа в теплицах ведется круглый год. Сейчас здесь одновременно готовят и весеннюю, и летнюю рассаду. Первые цветы уже находятся в неотапливаемых помещениях, где температура может опускаться до минус двух градусов.

Виола – самая распространенное и морозоустойчивое растение. Она выдерживает все заморозки, и это не мешает ей развиваться, – рассказала она.

Виола, незабудка и маргаритки – фактически единственные цветы, которые стабильно цветут в марте и апреле, а при благоприятной погоде – даже до июня. Более подходящей культуры для непредсказуемого весеннего климата Крыма не найти ,убеждена она.

Параллельно предприятие готовится и к летнему сезону. В весенний период в теплицах планируют вырастить порядка 120 тысяч однолетних цветов. С учетом естественных потерь на выходе город получит около 100 тысяч саженцев для озеленения.