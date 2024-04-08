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Весна, тепло… Граждане полезли в горы – отдыхать активно. «КРЫМ-СПАС» начеку

Весна, тепло… Граждане полезли в горы – отдыхать активно. «КРЫМ-СПАС» начеку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 22:24 08.04.2024

Вчера днем в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что мужчина во время туристической прогулки в районе ущелья Уч-Кош при спуске со склона оказался на крутом скально-осыпном участке местности. Самостоятельно продолжить движение не может. Необходима помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной местности.

К месту происшествия выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек. Прибыв к низовью ущелья Уч-Кош, спасатели приступили к поисковым работам. В течение получаса сотрудники МЧС Республики Крым установили с мужчиной голосовой, а затем визуальный контакт. Добравшись до пострадавшего, спасатели проложили веревочные перила и эвакуировали его в безопасное место. В медицинской помощи мужчина не нуждался, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Весна, тепло… Граждане полезли в горы – отдыхать активно. «КРЫМ-СПАС» начеку

Также вчера, в 11:50 поступил сигнал о том, что на горе Эчки-Даг (под Судаком) женщина травмировала ногу. Самостоятельно спуститься с горы не может. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники «Скорой помощи». Спасатели на автомобиле высокой проходимости совместно с медработниками поднялись на гору Эчки-Даг и спустя 25 минут обнаружили гражданку на крутом сыпучем участке склона горы. Туристка госпитализирована.

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Весна, тепло… Граждане полезли в горы – отдыхать активно. «КРЫМ-СПАС» начеку

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