Весна в Крыму откладывается... Полуостров накрыл холодный фронт

В Крыму 8 и 9 апреля осадков не ожидается, однако холодный фронтальный раздел вернет непогоду на полуостров уже 10 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая:
Дождь со снегом прогнозируются до конца понедельника и в ночь на вторник. 8 и 9 апреля осадков не ожидается. 10, 11 и 12 числа — очередной холодный фронтальный раздел снова принесет изменение погоды на полуострове: начнутся остатки в виде дождя и мокрого снега.
Температура воздуха в прошедшие сутки оказалась на 3 градуса выше нормы, уточнила глава регионального гидрометцентра. По ее прогнозу, далее ожидается температура на 1-2 градуса ниже многолетних нормативных показателей.
Холодный фронтальный раздел пришел на полуостров в воскресенье и резко снизил температуру воздуха. В понедельник сложные погодные условия в Крыму сохраняются. В южных, центральных и восточных районах полуострова — очень сильные осадки, на дорогах гололедица. В Симферополе утро новой рабочей недели началось со снегопада. Мокрый снег пошел около 6 часов утра, до этого ночью и утром шел дождь.
источник: РИА Новости Крым
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