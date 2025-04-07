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Весна в Крыму откладывается... Полуостров накрыл холодный фронт
фото: pxhere.com (автор - Q000024)

Весна в Крыму откладывается… Полуостров накрыл холодный фронт

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 12:52 07.04.2025

В Крыму 8 и 9 апреля осадков не ожидается, однако холодный фронтальный раздел вернет непогоду на полуостров уже 10 апреля. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая:

Дождь со снегом прогнозируются до конца понедельника и в ночь на вторник. 8 и 9 апреля осадков не ожидается. 10, 11 и 12 числа — очередной холодный фронтальный раздел снова принесет изменение погоды на полуострове: начнутся остатки в виде дождя и мокрого снега. 

Температура воздуха в прошедшие сутки оказалась на 3 градуса выше нормы, уточнила глава регионального гидрометцентра. По ее прогнозу, далее ожидается температура на 1-2 градуса ниже многолетних нормативных показателей.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 3 апреля

Холодный фронтальный раздел пришел на полуостров в воскресенье и резко снизил температуру воздуха. В понедельник сложные погодные условия в Крыму сохраняются. В южных, центральных и восточных районах полуострова — очень сильные осадки, на дорогах гололедица. В Симферополе утро новой рабочей недели началось со снегопада. Мокрый снег пошел около 6 часов утра, до этого ночью и утром шел дождь.

источник: РИА Новости Крым 

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