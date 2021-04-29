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Весне – дорогу! В Симферополе заработали фонтаны

Весне – дорогу! В Симферополе заработали фонтаны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:03 29.04.2021

В Симферополе запустили в работу фонтаны в парке Тренёва и в Сквере Республики. Об этом сообщил начальник отдела благоустройства МБУК «Парки столицы» Артём Неженцев. В течение апреля сотрудниками отдела благоустройства МБУК «Парки столицы» предварительно проведена работа по расконсервации и подготовке фонтанов к сезону.

Весне – дорогу! В Симферополе заработали фонтаны

Работники произвели демонтаж защитных фанерных каркасов, которые в осенне-зимний период защищали водные объекты от холода и вандалов, известковый налёт, выполнен ремонт чашей фонтанов, почистили двигатели, насосы и форсунки, заменили сетки фильтров, которые являются заслоном от всевозможного мусора, а также установили подсветку, – рассказал Артём Неженцев.

Весне – дорогу! В Симферополе заработали фонтаны

По его данным, на сегодняшний день фонтаны уже полноценно функционируют.

Весне – дорогу! В Симферополе заработали фонтаны

Весне – дорогу! В Симферополе заработали фонтаны

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