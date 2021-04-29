Весне – дорогу! В Симферополе заработали фонтаны

В Симферополе запустили в работу фонтаны в парке Тренёва и в Сквере Республики. Об этом сообщил начальник отдела благоустройства МБУК «Парки столицы» Артём Неженцев. В течение апреля сотрудниками отдела благоустройства МБУК «Парки столицы» предварительно проведена работа по расконсервации и подготовке фонтанов к сезону.

Работники произвели демонтаж защитных фанерных каркасов, которые в осенне-зимний период защищали водные объекты от холода и вандалов, известковый налёт, выполнен ремонт чашей фонтанов, почистили двигатели, насосы и форсунки, заменили сетки фильтров, которые являются заслоном от всевозможного мусора, а также установили подсветку, – рассказал Артём Неженцев.

По его данным, на сегодняшний день фонтаны уже полноценно функционируют.