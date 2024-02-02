Весной компания «Гранд Сервис Экспресс» увеличит количество поездов «Таврия» в Крым

Накануне майских праздников компания «Гранд Сервис Экспресс» увеличит количество поездов «Таврия» в Крым. Продажи билетов на 1 мая откроются 2 февраля.

С 23 апреля по 8 октября по маршруту «Москва – Симферополь» будет ходить пять ежедневных поездов. К поездам №17/18, №27/28, №67/68 и №91/92 (Москва – Севастополь) прибавится еще один дополнительный поезд – №175/176 (первый рейс из Симферополя – 23 апреля, из Москвы – 25 апреля).

С 1 марта начнет курсировать поезд №173/174 «Москва – Евпатория», который теперь будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же (ранее поезд уходил с Казанского вокзала). 1 марта он отправится из Евпатории, а 3 марта – из Москвы.

27 апреля возобновляет движение ежедневный поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория. В его состав будут включены вагоны беспересадочного сообщения Псков – Великий Новгород – Евпатория. Первый рейс беспересадочных вагонов из Евпатории – 27 мая, прибытие в Псков – 29 мая.

Также по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь курсирует наш ежедневный поезд №007/008.

С 28 апреля назначен сезонный поезд №585/586 Волгоград – Симферополь. Он будет ходить через день.

Кроме того, в Крым курсируют наши поезда №75/76 Омск – Симферополь, №141/142 Пермь – Симферополь, №315/316 Адлер – Симферополь, №425/426 Кисловодск – Симферополь.

Другие сезонные поезда в Крым начнут ходить после майских праздников – из Смоленска (с вагонами беспересадочного сообщения из Белгорода), Нижнего Новгорода, Мурманска (с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска) и Челябинска; а также по маршруту Москва – Феодосия. Следите за сообщениями по ссылке.