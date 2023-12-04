Весомый юбилей: Севастопольской городской больнице № 1 им. Н.И. Пирогова исполнилось 155 лет

1 декабря в «Севастопольском центре культуры и искусств» состоялось торжественное собрание, приуроченное к 155-летию городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. Медицинских работников поздравили с праздником губернатор города Севастополя Михаил Развожаев и председатель Законодательного собрания города Севастополя Владимир Немцев.
Медицинское учреждение было основано в 1868 году. Из маленькой земской больницы, где работали один врач, один фельдшер и один смотритель, за полтора столетия выросло крупнейшее городское учреждение здравоохранения, подчеркнул губернатор. Сегодня в структуре городской больницы № 1 — шесть поликлиник, амбулатория семейной медицины, три женские консультации, стационары общей мощностью 850 коек. В больнице работают порядка 2500 человек.
Мы сегодня стараемся максимально помогать нашим медицинским работникам. Во многих городских поликлиниках уже прошли капитальные ремонты, медики получили много нового оборудования, в том числе по нацпроекту «Здравоохранение». Недавно открыли поликлинику в Казачьей бухте, строится поликлиника для взрослого населения в микрорайоне Шевченко, идёт строительство больницы скорой медицинской помощи. И, конечно, самое главное — это люди. Мы делаем всё возможное, чтобы привлечь новые кадры: в частности, открыли в СевГУ медицинский институт, работаем над программой по служебному жилью. Сегодня я хочу поблагодарить каждого из двух с половиной тысяч сотрудников первой городской больницы за ежедневный труд на благо Севастополя. Низкий вам поклон, — обратился Михаил Развожаев к медицинским работникам.
Председатель Законодательного собрания Владимир Немцев отметил, что сотрудники первой городской больницы с достоинством принимают все вызовы и с честью справляются с ними.
Ещё свежи в памяти 2020-2021-й годы, когда бушевала пандемия коронавируса, и каждый медработник трудился на пределе человеческих возможностей. Благодаря вам мы успешно прошли этот период. Появились новые вызовы, и с ними вы так же благополучно справляетесь. Вы успешно осваиваете новое современное оборудование, которым насыщается больница, внедряете современные методики лечения, которые способствуют повышению эффективности лечебного процесса. Желаю больнице развития и процветания», — сказал Владимир Немцев.
За заслуги в области здравоохранения и добросовестный труд работников «Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова» благодарность министра здравоохранения Российской Федерации объявлена:
Воробьёвой Юлии Геннадиевне – старшей медицинской сестре терапевтического отделения;
Годыне Татьяне Николаевне – заведующему дневным стационаром – врачу-терапевту дневного стационара больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;
Рыбчановской Оксане Леонтьевне –помощнику врача-эпидемиолога;
Табакману Сергею Витальевичу – заведующему отделением – врачу-неврологу неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой интенсивной терапии Регионального сосудистого центра;
Хрущу Алексею Леонидовичу – врачу-нейрохирургу нейрохирургического отделения Регионального сосудистого центра;
Ширинскому Александру Александровичу – врачу-нейрохирургу нейрохирургического отделения Регионального сосудистого центра.
За хороший и добросовестный труд и в связи с празднованием 100-летнего юбилея со дня образования гинекологического отделения «Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова» благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации объявлена:
Белоглазовой Стелле Анатольевне – заведующей гинекологическим отделением — врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения;
Ковбасюк Майе Александровне – операционной медицинской сестре службы экстренной помощи гинекологического отделения;
Петрухиной Ирине Анатольевне – старшей операционной медицинской сестре гинекологического отделения;
Терновой Татьяне Семёновне – врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения;
Щербань Юлии Ивановне – старшей медицинской сестре гинекологического отделения.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя и в связи с 155-летием со дня образования «Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова» почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:
Акимова Елена Сергеевна – врач-терапевт приемного отделения;
Боброва Светлана Сергеевна – врач ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического центра отделения ультразвуковой диагностики;
Брылева Людмила Леонидовна – врач-ревматолог ревматологического отделения больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;
Головко Александра Андреевна – заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт терапевтического отделения № 3 поликлиники № 2;
Голоцван Марина Дмитриевна – старшая медицинская сестра хирургического отделения поликлиники № 5 больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;
Гостева Галина Анатольевна – врач-офтальмолог хирургического отделения поликлиники № 3;
Гусева Людмила Константиновна – медицинская сестра функциональной диагностики отделения функциональной диагностики;
Долгая Оксана Степановна – старшая медицинская сестра терапевтического отделения № 2 поликлиники № 5 больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;
Измайлова Ляуза Абдулловна – медицинская сестра отделения медицинской профилактики поликлиники № 2;
Кабанова Наталья Александровна – старшая медицинская сестра отделения специализированной медицинской помощи поликлиники № 5 больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;
Каминский Павел Вадимович – заведующий урологическим отделением – врач-уролог урологического отделения;
Короленко Анна Вадимовна – врач-кардиолог терапевтического отделения № 1 поликлиники № 1;
Крюков Алексей Николаевич – заведующий круглосуточным травматологическим пунктом поликлиники № 1 – врач-травматолог-ортопед;
Лактионова Марина Васильевна – рентгенолаборант рентгеновского отделения;
Малышев Олег Брониславович – заведующий нейрохирургическим отделением – врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Регионального сосудистого центра;
Попович Олег Олегович – заведующий отделением эндокринологии – врач-эндокринолог отделения эндокринологии;
Удовиченко Виктория Яковлевна – врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя и в связи с 155-летием со дня образования «Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова» благодарность Губернатора города Севастополя объявляется:
Андрюшечкиной Севиль Юсуфовне – врачу-хирургу хирургического отделения № 2;
Бедис Людмиле Сергеевне – медицинской сестре палатной (постовой) гинекологического отделения;
Гайдукевич Валентине Андреевне – врачу по медицинской профилактике отделения медицинской профилактики поликлиники № 4 филиала № 1;
Горбатюку Алексею Николаевичу – фельдшеру кабинета неотложной помощи поликлиники № 2;
Егорову Михаилу Ивановичу – заведующему офтальмологическим отделением – врачу-офтальмологу;
Захарову Юрию Михайловичу – руководителю Регионального сосудистого центра – врачу-кардиологу;\
Кислой Анжеле Владимировне – медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического отделения;
Лысенко Светлане Николаевне – врачу-эндокринологу отделения специализированной медицинской помощи поликлиники № 4 филиала № 1;
Орловской Инне Сергеевне – старшей медицинской сестре неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой интенсивной терапии Регионального сосудистого центра;
Романовой Ольге Петровне – заведующему поликлиникой – врачу-эндокринологу общего персонала поликлиники № 4 филиала № 1.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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