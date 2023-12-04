Весомый юбилей: Севастопольской городской больнице № 1 им. Н.И. Пирогова исполнилось 155 лет

1 декабря в «Севастопольском центре культуры и искусств» состоялось торжественное собрание, приуроченное к 155-летию городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. Медицинских работников поздравили с праздником губернатор города Севастополя Михаил Развожаев и председатель Законодательного собрания города Севастополя Владимир Немцев.

Медицинское учреждение было основано в 1868 году. Из маленькой земской больницы, где работали один врач, один фельдшер и один смотритель, за полтора столетия выросло крупнейшее городское учреждение здравоохранения, подчеркнул губернатор. Сегодня в структуре городской больницы № 1 — шесть поликлиник, амбулатория семейной медицины, три женские консультации, стационары общей мощностью 850 коек. В больнице работают порядка 2500 человек.

Мы сегодня стараемся максимально помогать нашим медицинским работникам. Во многих городских поликлиниках уже прошли капитальные ремонты, медики получили много нового оборудования, в том числе по нацпроекту «Здравоохранение». Недавно открыли поликлинику в Казачьей бухте, строится поликлиника для взрослого населения в микрорайоне Шевченко, идёт строительство больницы скорой медицинской помощи. И, конечно, самое главное — это люди. Мы делаем всё возможное, чтобы привлечь новые кадры: в частности, открыли в СевГУ медицинский институт, работаем над программой по служебному жилью. Сегодня я хочу поблагодарить каждого из двух с половиной тысяч сотрудников первой городской больницы за ежедневный труд на благо Севастополя. Низкий вам поклон, — обратился Михаил Развожаев к медицинским работникам.

Председатель Законодательного собрания Владимир Немцев отметил, что сотрудники первой городской больницы с достоинством принимают все вызовы и с честью справляются с ними.

Ещё свежи в памяти 2020-2021-й годы, когда бушевала пандемия коронавируса, и каждый медработник трудился на пределе человеческих возможностей. Благодаря вам мы успешно прошли этот период. Появились новые вызовы, и с ними вы так же благополучно справляетесь. Вы успешно осваиваете новое современное оборудование, которым насыщается больница, внедряете современные методики лечения, которые способствуют повышению эффективности лечебного процесса. Желаю больнице развития и процветания», — сказал Владимир Немцев.

За заслуги в области здравоохранения и добросовестный труд работников «Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова» благодарность министра здравоохранения Российской Федерации объявлена:

Воробьёвой Юлии Геннадиевне – старшей медицинской сестре терапевтического отделения;

Годыне Татьяне Николаевне – заведующему дневным стационаром – врачу-терапевту дневного стационара больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;

Рыбчановской Оксане Леонтьевне –помощнику врача-эпидемиолога;

Табакману Сергею Витальевичу – заведующему отделением – врачу-неврологу неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой интенсивной терапии Регионального сосудистого центра;

Хрущу Алексею Леонидовичу – врачу-нейрохирургу нейрохирургического отделения Регионального сосудистого центра;

Ширинскому Александру Александровичу – врачу-нейрохирургу нейрохирургического отделения Регионального сосудистого центра.

За хороший и добросовестный труд и в связи с празднованием 100-летнего юбилея со дня образования гинекологического отделения «Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова» благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации объявлена:

Белоглазовой Стелле Анатольевне – заведующей гинекологическим отделением — врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения;

Ковбасюк Майе Александровне – операционной медицинской сестре службы экстренной помощи гинекологического отделения;

Петрухиной Ирине Анатольевне – старшей операционной медицинской сестре гинекологического отделения;

Терновой Татьяне Семёновне – врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения;

Щербань Юлии Ивановне – старшей медицинской сестре гинекологического отделения.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя и в связи с 155-летием со дня образования «Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова» почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:

Акимова Елена Сергеевна – врач-терапевт приемного отделения;

Боброва Светлана Сергеевна – врач ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического центра отделения ультразвуковой диагностики;

Брылева Людмила Леонидовна – врач-ревматолог ревматологического отделения больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;

Головко Александра Андреевна – заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт терапевтического отделения № 3 поликлиники № 2;

Голоцван Марина Дмитриевна – старшая медицинская сестра хирургического отделения поликлиники № 5 больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;

Гостева Галина Анатольевна – врач-офтальмолог хирургического отделения поликлиники № 3;

Гусева Людмила Константиновна – медицинская сестра функциональной диагностики отделения функциональной диагностики;

Долгая Оксана Степановна – старшая медицинская сестра терапевтического отделения № 2 поликлиники № 5 больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;

Измайлова Ляуза Абдулловна – медицинская сестра отделения медицинской профилактики поликлиники № 2;

Кабанова Наталья Александровна – старшая медицинская сестра отделения специализированной медицинской помощи поликлиники № 5 больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2;

Каминский Павел Вадимович – заведующий урологическим отделением – врач-уролог урологического отделения;

Короленко Анна Вадимовна – врач-кардиолог терапевтического отделения № 1 поликлиники № 1;

Крюков Алексей Николаевич – заведующий круглосуточным травматологическим пунктом поликлиники № 1 – врач-травматолог-ортопед;

Лактионова Марина Васильевна – рентгенолаборант рентгеновского отделения;

Малышев Олег Брониславович – заведующий нейрохирургическим отделением – врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Регионального сосудистого центра;

Попович Олег Олегович – заведующий отделением эндокринологии – врач-эндокринолог отделения эндокринологии;

Удовиченко Виктория Яковлевна – врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя и в связи с 155-летием со дня образования «Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова» благодарность Губернатора города Севастополя объявляется:

Андрюшечкиной Севиль Юсуфовне – врачу-хирургу хирургического отделения № 2;

Бедис Людмиле Сергеевне – медицинской сестре палатной (постовой) гинекологического отделения;

Гайдукевич Валентине Андреевне – врачу по медицинской профилактике отделения медицинской профилактики поликлиники № 4 филиала № 1;

Горбатюку Алексею Николаевичу – фельдшеру кабинета неотложной помощи поликлиники № 2;

Егорову Михаилу Ивановичу – заведующему офтальмологическим отделением – врачу-офтальмологу;

Захарову Юрию Михайловичу – руководителю Регионального сосудистого центра – врачу-кардиологу;\

Кислой Анжеле Владимировне – медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического отделения;

Лысенко Светлане Николаевне – врачу-эндокринологу отделения специализированной медицинской помощи поликлиники № 4 филиала № 1;

Орловской Инне Сергеевне – старшей медицинской сестре неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой интенсивной терапии Регионального сосудистого центра;

Романовой Ольге Петровне – заведующему поликлиникой – врачу-эндокринологу общего персонала поликлиники № 4 филиала № 1.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя