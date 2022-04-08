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Ветер, дожди, грозы. В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ветер, дожди, грозы. В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 08.04.2022

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 11 — 12 апреля.

По информации «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением южного циклона 11 и 12 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на севрео-западный ветер 15-20 м/с, порыв до 25 м/с.

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, — говорится в сообщении.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

МЧС Республики Крым обращает внимание граждан:

— следует ограничить выход в горно-лесную местность;

— туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;

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— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно немедленно обратиться в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».

Подробно о погоде на полуострове — сайт КрымМЕТЕО.


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