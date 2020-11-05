Ветераны-подводники и севастопольский «Доброволец» намерены работать сообща на благо родного города

По инициативе ветеранов-подводников состоялась встреча руководителя Общественного Движения «Доброволец», депутата Совета Балаклавского МО Дмитрия Голикова с руководством и активом «Севастопольского совета ветеранов-подводников».

Члены организации — военные моряки-подводники, под руководством капитана 1 ранга Виталия Манторова, занимают активную гражданскую позицию, принимают живое участие в общественной жизни Балаклавы, находятся в постоянном поиске методов улучшения качества работы своей организации и вносят бесценный вклад в патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти. Эти закалённые морем и боевыми походами офицеры не привыкли просить, привыкли действовать! Вот и темы сегодняшней встречи касались плодотворного взаимодействия наших организаций, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Подводников бывших не бывает, они не привыкли, поднявшись на перископную глубину, наблюдать и бездействовать. Ветераны полны идей, в реализации которых ОД «Доброволец» обладает необходимыми наработками. С другой же стороны, как раз ветераны подскажут и направят в нужное русло деятельность общественников, волонтеров, как говорится, с высоты своего драгоценного опыта.

Итоги встречи подводить рано, все покажут конкретные дела. Однако уже сейчас можно сказать, что диалог ветеранов-подводников с лидером «Добровольца» получился конструктивным. Как отметил Дмитрий Голиков, «засиделись за чашкой чая до заката, сорили и соглашались, строили планы и намечали пути их реализации».

Сотрудничество наших организаций принесёт ощутимую пользу родной Балаклаве, всему Севастополю, — подчеркнул Дмитрий Голиков.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».