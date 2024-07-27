Ветераны спецоперации встретились с молодёжью Севастополя

В преддверии Дня Военно-Морского Флота в севастопольской «Точке кипения» участники специальной военной операции, служившие во флоте, встретились с молодёжью. Бойцы рассказали ребятам о флотских традициях, об участии в спецоперации, патриотизме и вере в победу.

Нам сегодня особенно важно здесь и сейчас не только рассказать о своей жизни, но и помочь ребятам лучше разобраться в сегодняшних событиях, ведь в огромных информационных потоках можно потерять из виду главные ориентиры. Это любовь к Отечеству, семья, дружба и взаимовыручка, — отмечает матрос отдельной бригады береговой обороны в/ч 12676 Даниил Сафаров.

Участник специальной военной операции, стрелок десантно-штурмового батальона 810-й бригады морской пехоты Константин Самошин, награждённый медалями «За отвагу» и «За ратную доблесть», рассказал о своём решении принять участие в СВО.

Наверное, каждый сейчас задумывается о том, чем может быть полезен. Вот и я задумался, когда СВО началась. Я понимал, что там нужна помощь, хотя бы одним моим автоматом я смогу прикрыть наши рубежи, чтобы та сторона не прошла как-то сюда. Я понял, что моя жизнь, она ничто в сравнении со всей Россией, со всеми людьми, которые живут в России, и сделал для себя такой выбор, о котором не жалею, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Константина.

Участники встречи поделились впечатлениями от диалога с героями.

Это была очень тёплая и искренняя встреча. Военнослужащие рассказали о своём участии в СВО, поделились опытом и вселили уверенность, что наша победа близко, — отмечает участница встречи Мария.

Напомним, Всероссийская акция «Служу Отечеству», организованная государственным фондом «Защитники Отечества» и обществом «Знание», проходит по всей стране. Благодаря ей молодёжь имеет возможность встретиться с ветеранами СВО, услышать из первых уст личные истории воинов о событиях, поступках, товариществе и победах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя