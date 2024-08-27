Ветераны СВО проведут «Уроки мужества» в первый день нового учебного года

Ветераны СВО проведут «Уроки мужества» 1 сентября. Об этом рассказал руководитель Крымского филиала фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым.

У нас завершился третий поток обучения школы просветителя «СВОи». Это был запрос от ребят, которые хотят пойти в учебные заведения и работать с молодежью. Их обучили общению с аудиторией, навыкам построения выступления и т.д. и теперь они стали хорошими лекторами. Уверен, что практически во все учебные заведения будут приглашены наши защитники Отечества, где они смогут выступить на линейках и провести «Уроки мужества», – подчеркнул Владимир Трегуб.

По его словам, с начала работы филиала специалисты получили более 45 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей.

43 тысячи вопросов были уже решены положительно. В основном это обращения о получении мер социальной поддержки, о денежных выплатах, получении удостоверений участника боевых действий и бесплатной юридической помощи, – уточнил руководитель Крымского отделения фонда «Защитники Отечества».

В ходе прямого эфира в студии Центра управления регионом РК Владимир Трегуб ответил и на другие вопросы участников СВО: о возможности получать психологическую помощь в анонимном порядке, сопровождении семей ветеранов, выплатах региональных и федеральных мер поддержки.

Полная запись эфира доступна по ссылке.

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