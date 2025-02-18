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Ветераны СВО в Севастополе могут проходить бесплатное лечение в Центрах реабилитации Соцфонда
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ветераны СВО в Севастополе могут проходить бесплатное лечение в Центрах реабилитации Соцфонда

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:54 18.02.2025

С начала этого года демобилизованные участники специальной военной операции могут проходить санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в Центрах реабилитации Социального фонда России. Отделение СФР по Севастополю обеспечивает персональное сопровождение каждого участника СВО на протяжении всего курса лечения.

Продолжительность санаторно-курортного лечения – до 21 дня, периодичность – один раз в год. Продолжительность и кратность медицинской реабилитации определяется с учетом медицинских показаний.

При направлении в реабилитационные Центры будут учитываться данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Обратившимся в Отделение Социального фонда по Севастополю демобилизованным участникам СВО мы предлагаем выбрать различные Центры реабилитации, расположенные на территории Российской Федерации. Это и «Тараскуль» г. Тюмень, и «Вятские увалы» (Кировская область), и «Вольгинский» Владимирской области, и другие, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

В реабилитационном Центре специалисты дополнительно проведут обследование и назначат курс лечения. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление на лечение в реабилитационные центры Социального фонда.

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Для повышения доступности реабилитационных услуг для ветеранов спецоперации предусмотрена компенсация расходов на проезд до Центра и обратно. Чтобы получить возмещение, ветерану необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие поездку. Для поездки в Центр реабилитации гражданин может выбрать практически любой вид транспорта, включая поезда дальнего следования, самолет (экономический класс), водный транспорт, автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), а также личный транспорт.

Оформить путевку можно в любой клиентской службе Отделения Социального фонда России по Севастополю, а также в МФЦ.

Если у вас возникли вопросы, можно обратиться к специалистам регионального контакт-центра по номеру: 8-800-100-00-01 пн.-чт.: с 9.00 до 18.00, пт.: с 9.00 до 16.45 (звонок бесплатный).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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