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Ветеринарные клиники Крыма переходят на отечественные медпрепараты
Фото: pxhere.com

Ветеринарные клиники Крыма переходят на отечественные медпрепараты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:54 27.04.2022

Предприятия страны продолжают процесс импортозамещения. Коснулись преобразования и сферы производства ветеринарных медикаментов. Только в прошлом году, по данным Минсельхоза РФ, произведено 14 миллиардов доз вакцин от болезней животных и 170 миллионов единиц фармацевтических ветеринарных продуктов.

Сельскохозяйственные животные в Республике Крым обеспечены вакцинами и диагностикумами в полном объеме, — сообщил председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов. — Абсолютно все эти медпрепараты отечественного производства, изготавливаются государственными биофабриками. О дефиците каких-либо препаратов, применяемых для профилактики инфекционных заболеваний у животных, беспокоиться не нужно.

По словам Валерия Иванова, российские предприятия будут лишь наращивать объемы производства биопрепаратов.

Сейчас проводится работа по замещению импортных препаратов отечественными аналогами. B этом вопросе существует определенное напряжение. Оно связано с тем, что на протяжении длительного времени клиниками использовались импортные препараты, например, для введения животных в глубокий наркоз. Теперь же необходимо «обкатать» отечественные, а это требует расчета «золотого стандарта» дозировки. Но в скором времени, думаю, эта проблема решится и частные клиники перейдут полностью на российские препараты, — заверил Валерий Иванов.

Крымские ветлечебницы работают без перебоев.

Действительно, основная масса ветпрепаратов – это импорт, — сообщила генеральный директор ветеринарной клиники из Симферополя Елена Лукьянова. – Но все медикаменты в достаточных объемах у нас есть. Мы приобретали их заранее. Продукция, предсказуемо, дорожает. Поэтому мы очень надеемся и ждем, что вскоре у нас появятся российские аналоги иностранных ветпрепаратов.

В Минсельхозе России отмечают, что для проведения сезонной вакцинации собак и кошек имеется широкий ряд вакцин российского производства, а для предприятий животноводства министерство ежегодно закупает у отечественных производителей и направляет в субъекты порядка 75 наименований лекарственных средств профилактической вакцинации и диагностики.

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