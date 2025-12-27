Ветеринары Севастополя: как уберечь питомцев от скрытых опасностей в новогодние праздники

Специалисты госветслужбы напомнили владельцам животных о жизненно важных мерах предосторожности, которые помогут сохранить здоровье и безопасность четвероногих членов семьи в праздничные дни.

Живые и искусственные ёлки вызывают у животных естественный интерес. Однако натуральная или искусственная хвоя может поранить ротовую полость и травмировать пищевод, а проглоченные иголки — вызвать повреждения желудочно-кишечного тракта. Особенно опасны мишура, дождик и стеклянные игрушки. Дождик и мишура при попадании в желудочно-кишечный тракт способны спровоцировать непроходимость, а осколки разбившихся стеклянных игрушек — перфорацию желудка и кишечника, и тогда потребуется срочная операция.

Мерцающие огоньки гирлянд и свисающие провода особенно привлекают кошек и любопытных щенков. Повреждение зубами изоляции или перегрызание электрических кабелей грозит серьёзным поражением электрическим током, ожогами и даже возгоранием. Рекомендуется прятать провода или использовать защитные короба, — пояснила ведущий ветеринарный врач ГБУ «Севветцентр» Наталья Антоненко.

Новогодние угощения часто содержат значительное количество жиров, соли, специй и прочих ингредиентов, смертельно опасных для животных: шоколад, виноград, изюм, кости, колбасы, сладости и алкоголь. Даже небольшая порция может вызвать тяжёлое отравление, панкреатит, аллергию. Лучше заранее приготовить для питомца безопасное лакомство и не поддаваться на «просьбу» за столом.

Ленты, серпантин, фольга, полиэтиленовые пакеты, шелестящая и блестящая бумага могут показаться животным интересными, но при проглатывании становятся причиной кишечной непроходимости, требующей хирургического вмешательства.

Громкая музыка, бенгальские огни и хлопушки, не говоря уже о петардах, могут спровоцировать у питомцев панику и стресс. Животное может сильно испугаться, в приступе страха и поисках укромного места пораниться или сбежать. Важно заранее обустроить для него тихое, защищённое место в квартире и не оставлять без присмотра в часы праздничного шума.

Напомним, в 2025 году госветклиники на ул. Могилёвская, 16 и ул. Бутырская, 9 оказали помощь более чем 4200 животным, включая свыше 1300 тяжёлых и экстренных случаев, требовавших реанимации и сложного лечения.

По словам Натальи Антоненко, при малейших признаках недомогания — вялости, отказе от еды и воды, рвоте, диарее, нарушении координации движений следует немедленно обратиться за профессиональной помощью.

График работы подразделений госветслужбы в новогодние праздничные дни

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов на животных будет осуществляться по адресу: ул. Могилёвская, 16, тел.: +7-978-300-95-65: