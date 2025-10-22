Ветеринары в Севастополе проводят плановые исследования крупного рогатого скота на инфекции

Для обеспечения эпизоотического благополучия и защиты здоровья населения специалисты госветслужбы проводят обязательные диагностические исследования и вакцинации поголовья крупного рогатого скота против опасных инфекционных заболеваний в животноводческих хозяйствах региона.

Дважды в год в рамках плана противоэпизоотических мероприятий наши специалисты исследуют и вакцинируют более 900 голов крупного рогатого скота. Все эти мероприятия проводятся бесплатно и являются обязательными в соответствии с действующим ветеринарным законодательством, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива.

На особом контроле у ветслужбы такие болезни, как лейкоз, бруцеллёз, туберкулёз, ящур, сибирская язва, лептоспироз. Практически все из перечисленных болезней относятся к зоонозам — инфекциям, которые могут передаваться от животных к человеку. Заражение возможно не только при прямом контакте с больными животными, но и через продукты животноводства: молоко и молочные продукты, мясо и субпродукты. Например, употребление молока от больной коровы может стать причиной туберкулёза или бруцеллёза у человека, а контакт с тушей или мясом животного, болевшего сибирской язвой, — привести к заражению этой тяжелейшей смертельно-опасной инфекцией.

Именно поэтому своевременная диагностика и профилактика опасных инфекций у животных — залог здоровья не только скота, но и людей.

По словам Николая Дмитрив, на сегодняшний день в Севастополе не зарегистрировано случаев лейкоза, бруцеллёза, туберкулёза, ящура, сибирской язвы и лептоспироза среди сельскохозяйственных животных. Такой результат стал возможен благодаря системной и слаженной работе ветеринарных специалистов.

После проведения исследований и вакцинаций все данные о животных и проведённых мероприятиях вносятся ветеринарными специалистами в федеральную информационную систему «ВетИС», в её компонент «Хорриот». Это позволяет: вести точный учёт поголовья, оперативно реагировать на угрозы, оформлять ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животноводства.

Наличие таких документов — обязательное условие для реализации молока, мяса и другой продукции на агропродовольственных рынках и ярмарках Севастополя.

Согласно законодательству, владельцы сельскохозяйственных животных обязаны предоставлять их для проведения диагностических исследований и вакцинаций. Уклонение от этих мероприятий влечёт за собой административную ответственность.

По всем вопросам, связанным с профилактическими вакцинациями, диагностикой, обработками и постановкой животных на учёт, владельцы могут обратиться в подразделение госветслужбы по телефону: +7 (978) 300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя