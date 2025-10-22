Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Ветеринары в Севастополе проводят плановые исследования крупного рогатого скота на инфекции
Новости Республики
Ветеринары в Севастополе проводят плановые исследования крупного рогатого скота на инфекции
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ветеринары в Севастополе проводят плановые исследования крупного рогатого скота на инфекции

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:51 22.10.2025

Для обеспечения эпизоотического благополучия и защиты здоровья населения специалисты госветслужбы проводят обязательные диагностические исследования и вакцинации поголовья крупного рогатого скота против опасных инфекционных заболеваний в животноводческих хозяйствах региона.

Дважды в год в рамках плана противоэпизоотических мероприятий наши специалисты исследуют и вакцинируют более 900 голов крупного рогатого скота. Все эти мероприятия проводятся бесплатно и являются обязательными в соответствии с действующим ветеринарным законодательством, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива.

На особом контроле у ветслужбы такие болезни, как лейкоз, бруцеллёз, туберкулёз, ящур, сибирская язва, лептоспироз. Практически все из перечисленных болезней относятся к зоонозам — инфекциям, которые могут передаваться от животных к человеку. Заражение возможно не только при прямом контакте с больными животными, но и через продукты животноводства: молоко и молочные продукты, мясо и субпродукты. Например, употребление молока от больной коровы может стать причиной туберкулёза или бруцеллёза у человека, а контакт с тушей или мясом животного, болевшего сибирской язвой, — привести к заражению этой тяжелейшей смертельно-опасной инфекцией.

Именно поэтому своевременная диагностика и профилактика опасных инфекций у животных — залог здоровья не только скота, но и людей.

Узнайте больше:  В Севастополе отметили труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

По словам Николая Дмитрив, на сегодняшний день в Севастополе не зарегистрировано случаев лейкоза, бруцеллёза, туберкулёза, ящура, сибирской язвы и лептоспироза среди сельскохозяйственных животных. Такой результат стал возможен благодаря системной и слаженной работе ветеринарных специалистов.

После проведения исследований и вакцинаций все данные о животных и проведённых мероприятиях вносятся ветеринарными специалистами в федеральную информационную систему «ВетИС», в её компонент «Хорриот». Это позволяет: вести точный учёт поголовья, оперативно реагировать на угрозы, оформлять ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животноводства.

Наличие таких документов — обязательное условие для реализации молока, мяса и другой продукции на агропродовольственных рынках и ярмарках Севастополя.

Согласно законодательству, владельцы сельскохозяйственных животных обязаны предоставлять их для проведения диагностических исследований и вакцинаций. Уклонение от этих мероприятий влечёт за собой административную ответственность.

По всем вопросам, связанным с профилактическими вакцинациями, диагностикой, обработками и постановкой животных на учёт, владельцы могут обратиться в подразделение госветслужбы по телефону: +7 (978) 300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x