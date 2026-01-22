Веяние времени: в комплекс ГТО хотят включить норматив по управлению дронами

Испытание по управлению беспилотниками планируют включить в комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Такой законопроект планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Академия беспилотников

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 6 ноября 2025 года, поручил Правительству проработать вопрос о включении испытаний по управлению беспилотниками в комплекс ГТО. Предложения по нему должны быть представлены до 15 апреля 2026 года.

Данная инициатива будет оформлена в виде законопроекта, который планируется разработать и внести в Государственную Думу в весеннюю сессию, уточнил Матыцин.

Комплекс ГТО исторически отражает актуальные навыки, которые наиболее востребованы для защиты Родины и развития страны. Интеграция БПЛА в стандарты ГТО — это переход к «умной» безопасности, что продиктовано необходимостью защищать цифровой суверенитет, отметил зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Это закономерный и необходимый шаг, который позволяет нам действительно идти в ногу со временем. Навык управления дронами становится таким же базовым, как когда-то умение пользоваться компасом или стрелять из винтовки. Таким образом, мы формируем поколение, готовое к вызовам современной высокотехнологичной среды, ведь технологическое превосходство и суверенитет сегодня так же важны, как и физическая подготовка граждан для обеспечения обороноспособности страны, — сказал депутат «Парламентской газете».

Кстати, знакомиться с беспилотниками школьники начнут на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). В Правительстве утвердили перечни средств обучения для соответствующих кабинетов. По данным РИА Новости, в список также вошли учебно-методические комплекты по БПЛА, конструкторы, программы для пилотирования и аэрогонок, а также базовые учебные дроны для блочного программирования.

Путь к успеху

Программа ГТО была принята в 1931 году и действовала до 1991 года. В 2014 году Владимир Путин предложил воссоздать этот комплекс и разработать новый ГТО.

Сейчас комплекс насчитывает свыше 50 видов испытаний, таких как прыжки, наклоны, силовые упражнения, плавание и стрельба, адаптированных под пол и возраст. Однако для получения знака отличия необходимо выполнить четыре обязательных норматива:

прыжок в длину с места,

одно из силовых упражнений: подтягивания, отжимания от платформы или рывок гири, а также упражнение на пресс,

спринтерский бег (на 30, 60 или 100 метров),

бег на выносливость (2 км для девушек, 3 км для юношей).

За успешное прохождение испытаний вручаются знаки отличия (золотой, серебряный или бронзовый). Так, абитуриент с подтвержденным знаком отличия ГТО может получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. А студенту, имеющему золотой знак отличия ГТО, может быть назначена повышенная академическая стипендия.

Кроме этого, с 2025 года работники, успешно сдавшие нормы ГТО, могут получить налоговый вычет. Максимальная сумма — 18 000 рублей. Это не дополнительные деньги к зарплате, а сумма, освобожденная от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). При ставке 13 процентов это означает экономию в 2340 рублей. С начала 2026 года для получения этого вычета достаточно пройти профилактический медосмотр или диспансеризацию.

источник: «Парламентская газета»

