Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Везут в Крым заразу с Украины… И без справок, и без тестов

crimeapress_news

Везут в Крым заразу с Украины… И без справок, и без тестов
Фото: ВК

Везут в Крым заразу с Украины… И без справок, и без тестов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 23.09.2020

Границы Крыма с Украиной ежедневно пересекают сотни людей. Вот только тестов на коронавирус большинство из них… не делает. По информации Роспотребнадзора, справки об отсутствии «ковида» есть только у 13% граждан, въезжающих в Крым с территории Украины.

После открытия границы с Украиной количество лиц, пересекающих госграницу, возросло с 250 в сутки до 750-800, а в последние дни уменьшилось до 550-600. Тем не менее, поток остается достаточно большой. Из прибывающих только 13% имеют при себе имеют справки о проведении исследования на наличие коронавирусной инфекции. Остальные получают соответствующие предписания. Из них 67% результаты лабораторного исследования в установленные сроки загружают на корпоративный портал, мы эти результаты имеем. По остальным материалы переданы в МВД по республике. Лиц, не прошедших тестирование, ожидает привлечение к административной ответственности, — сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Однако пока составлено только 69 таких протоколов.

Напомним, с 22 июля иностранцам, лицам без гражданства и россиянам, побывавшим за границей и прибывшим в Крым без справки об отсутствии COVID-19, разрешено проходить ПЦР-обследование (тест) на территории республики в течение трех дней после приезда. Ранее попасть в Крым можно было только при наличии такого исследования на руках.

Еще несколько цифр. За все время фиксации случаев заболеваний COVID-19 в Крыму, число «переносчиков заразы» с Украины не достигло и ста (96). На фоне общей цифры — 3 972 — «капля в море». Но ведь и из российских регионов таких же «переносчиков заразы» прибыло в Крым чуть больше сотни (124). Тем и опасен коронавирус — не числом «приезжих» больных, а их контактов уже здесь, на месте.

Везут в Крым заразу с Украины… И без справок, и без тестов

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.