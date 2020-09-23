Везут в Крым заразу с Украины… И без справок, и без тестов

Границы Крыма с Украиной ежедневно пересекают сотни людей. Вот только тестов на коронавирус большинство из них… не делает. По информации Роспотребнадзора, справки об отсутствии «ковида» есть только у 13% граждан, въезжающих в Крым с территории Украины.

После открытия границы с Украиной количество лиц, пересекающих госграницу, возросло с 250 в сутки до 750-800, а в последние дни уменьшилось до 550-600. Тем не менее, поток остается достаточно большой. Из прибывающих только 13% имеют при себе имеют справки о проведении исследования на наличие коронавирусной инфекции. Остальные получают соответствующие предписания. Из них 67% результаты лабораторного исследования в установленные сроки загружают на корпоративный портал, мы эти результаты имеем. По остальным материалы переданы в МВД по республике. Лиц, не прошедших тестирование, ожидает привлечение к административной ответственности, — сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Однако пока составлено только 69 таких протоколов.

Напомним, с 22 июля иностранцам, лицам без гражданства и россиянам, побывавшим за границей и прибывшим в Крым без справки об отсутствии COVID-19, разрешено проходить ПЦР-обследование (тест) на территории республики в течение трех дней после приезда. Ранее попасть в Крым можно было только при наличии такого исследования на руках.

Еще несколько цифр. За все время фиксации случаев заболеваний COVID-19 в Крыму, число «переносчиков заразы» с Украины не достигло и ста (96). На фоне общей цифры — 3 972 — «капля в море». Но ведь и из российских регионов таких же «переносчиков заразы» прибыло в Крым чуть больше сотни (124). Тем и опасен коронавирус — не числом «приезжих» больных, а их контактов уже здесь, на месте.