VI Ялтинский международный экономический форум примет участников из 96 стран

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в этом году VI Ялтинский международный экономический форум соберёт примерно 2500 участников, которые будут представлять 96 стран.

Мы ведем активную работу по подготовке к VI Ялтинскому международному экономическому форуму. В прошлом году нам пришлось перенести его из-за пандемии коронавируса, и это добавило дополнительное внимание к Ялтинскому форуму, все ожидают его проведения. Однако мы решили, что в этом году ограничим число участников, чтобы максимально эффективно отработать программу форума, — цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Также Глава республики поддержал проведение «Ноябрьфеста» в рамках форума.

По словам заместителя председателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, Ялтинский форум продолжит задавать тренды в международной политике, а его участники попытаются заглянуть «за горизонт будущего» для обеспечения устойчивого развития России.

Инвестиции являются главным источником роста экономики. Однако опыт прошлого года, когда мир столкнулся с эпидемией коронавируса, заставил нас смотреть гораздо шире на существующие механизмы развития экономического потенциала. «Послезавтра», именно так названа тема, которая даёт VI ЯМЭФ главный посыл и будет сквозной во всей деловой программе, — говорит Андрей Назаров.

В ходе мероприятия стало известно, что предстоящий ЯМЭФ будет приурочен к 100-летию образования Республики Крым в составе Российской Федерации. Всего на форуме будет 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: «новая инфраструктурная политика России», «инвестиционная стратегия регионов», «крымские приоритеты развития», «международное партнерство», «технологии и цифровизация – инструменты успеха». Кроме того, в рамках культурной программы состоится празднование Дня народного единства, а также торжественное вручение премии «Женщины России».

СПРАВКА. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: Правительство Республики Крым, Фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. Среди международных участников ЯМЭФ – политики, представители делового и экспертного сообщества со всего мира. В 2020 году из-за пандемии проведение форума было отменено. VI Ялтинский международный экономический форум запланирован с 4 по 6 ноября 2021 года.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым