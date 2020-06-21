Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов выступил перед членами Совета по правам человека ООН

В ходе работы 43-й Сессии Совета по правам человека ООН в Женеве заместитель председателя Совета министров Крыма – постоянный представитель РК при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов выступил с заявлением в качестве члена официальной делегации России на данном мероприятии.

Рабочая секция, посвященная нарушениям прав человека на Украине, стала одной из наиболее востребованных из числа затронутых в ходе работы возобновленной после снижения угрозы пандемии 43-й Сессии СПЧ ООН, уступив по «накалу» дискуссии лишь экстренному обсуждению проблемы глубинного расизма и нарушений прав человека в США.

В своем докладе крымский вице-премьер суммировал преступления против общепризнанных прав человека, совершенные Украиной и западными странами в отношении крымчан, и призвал Объединенные Нации к расследованию приведенных фактов, — отметили в Совмине РК.

С итоговым текстом заявления можно ознакомиться на сайте Постоянного Представительства, а также в формате видеобращения .