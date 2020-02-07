Вице-премьер Марат Хуснуллин (на правах куратора региона) проведет совещание в Крыму

ФЦП и Нацпроекты — во главе угла.

Вице-премьер России, куратор Крыма от Правительства Марат Хуснуллин на следующей неделе проведет в Республике рабочее совещание. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам всероссийского селекторного совещания по реализации нацпроектов под руководством Хуснуллина. Точная дата совещания пока неизвестна, а вот тематика ясна: ФЦП Крыма и Севастополя, а также реализация Нацпроектов в регионе.

Известно, что в Москве Сергей Аксёнов озвучил предложение, которое ранее уже направлял в Правительство РФ, — по разработке инструмента, который позволит возобновить финансирование замороженных объектов, недостроенных по вине подрядчика.